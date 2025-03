भारत ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया था. जिसके जश्न में भारतीय फैंस डूबे हुए थे. मगर अब फैंस के लिए एक बुरी खबर आई हैं. भारत के दिग्गज ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का अमेरिका में निधन हो गया. उन्होंने 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.

वो भारत के लिए 29 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेल चुके हैं. वही घरेलू क्रिकेट में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है. सैयद आबिद अली अपनी फील्डिंग के लिए भी काफी फेमस थे. उनके निधन पर भारतीय क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है. सैयद आबिद अली के निधन पर क्रिकेट दिग्गज श्रंद्धाजलि दे रहे हैं. जिसमें हर्षा भोगले से लेकर सुनील गावस्कर तक शामिल हैं.

भारत ने दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सैयद आबिद अली के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि बहुत दुखद समाचार, वह एक शेर दिल क्रिकेटर थे, जो टीम की जरूरत के हिसाब से सब कुछ करते थे. उन्होंने जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की. लेग साइड कॉर्डन में कुछ अविश्वसनीय कैच लपके, जिससे हमारा स्पिन अटैक और भी मजबूत नजर आता था.

My first cricket hero. Rejoiced as a child when he had a great debut against Australia, was overjoyed when he scored the winning runs against England in 1971. Great trier, big hearted man. Khudahafiz Abid Chicha. #SyedAbidAli pic.twitter.com/OWICAGWCGr