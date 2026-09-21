क्या फिर राजनीति में वापसी करेंगे गौतम गंभीर? भारतीय हेड कोच ने अमित शाह से की खास मुलाकात

Gautam Gambhir With Amit Shah: हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो शेयर की है और साथ ही उन्हें गिफ्ट भी दिया है, जिसके बाद गंभीर की राजनीति में वापसी की बात शुरू हो गई है.

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो शेयर की है और साथ ही उन्हें गिफ्ट भी दिया है, जिसके बाद गंभीर की राजनीति में वापसी की बात शुरू हो गई है. हालांकि, गंभीर इस समय भारतीय टीम के हेड कोच की भुमिका निभा रहे हैं. एशियन गेम्स 2026 में गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण को कोच नियुक्त किया गया है. क्योंकि गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में कोचिंग करेंगे. आइए जानते हैं कि क्या वाकई में गंभीर राजनीति में वापसी कर रहे हैं या नहीं.

भारतीय हेड कोच ने अमित शाह से की खास मुलाकात

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके साथ ही गंभीर ने भगवान गणेश की मूर्ति भी गृह मंत्री को गिफ्ट की है. फोटो शेयर करते हुए गंभीर ने अपने एक्स पर लिखा, "गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात. उनके समय और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं. उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं."

क्या फिर राजनीति में वापसी करेंगे गौतम गंभीर?

भले ही गौतम गंभीर ने अमित शाह से मुलाकात की हो और उनका राजनीति में भी करियर रहा हो.लेकिन दोबारा राजनीति में वापसी को लेकर कोई भी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.गंभीर भारतीय टीम को में बतौर कोच भुमिका निभा रहे हैं और साल 2027 वर्ल्ड कप तक वो निभाते रहेंगे. उसके बाद उनका बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद देखना होगा कि क्या बीसीसीआई दोबारा गंभीर को बतौर कोच मौका देती है या नहीं.लेकिन गंभीर की राजनीति में वापसी को लेकर कोई अपडेट नहीं है.

गंभीर ने पहली बार साल 2019 में राजनीति में कदम रखा था. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपने नए करियर का आगाज किया था. गंभीर ने दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और लोकसभा के सांसद बने थे. लेकिन फिर 2024 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और दोबारा क्रिकेट में वापसी की. साल 2024 में उन्होंने केकेआर को बतौर मेंटर खिताब दिलाया. वहीं, अब गंभीर भारतीय टीम की कोचिंग कर रहे हैं.

बतौर कोच जीती दो आईसीसी ट्रॉफी

गौतम गंभीर के हेड कोच पद संभालने के बाद से भारतीय टीम का प्रदर्शन आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा रहा है. साल 2025 में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाया. इसके बाद 2026 में भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में भी अपने नाम किया. हालांकि, उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने एशिया कप भी अपने नाम किया. हालांकि, अब उनका अगला टारगेट आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 है, जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा.