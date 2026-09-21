FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'सिर्फ जेब से कैश मिलना काफी नहीं...', 10 साल पुराने केस में घुसखोरी के दोषी को HC ने किया बरी, दिलचस्प है ये मामला

'सिर्फ जेब से कैश मिलना काफी नहीं...', 10 साल पुराने केस में घुसखोरी के दोषी को HC ने किया बरी, दिलचस्प है ये मामला

क्या फिर राजनीति में वापसी करेंगे गौतम गंभीर? भारतीय हेड कोच ने अमित शाह से की खास मुलाकात

क्या फिर राजनीति में वापसी करेंगे गौतम गंभीर? भारतीय हेड कोच ने अमित शाह से की खास मुलाकात

अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका; तेल घाटे से GDP 10% घटी, जानिए पूरा हाल

अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका; तेल घाटे से GDP 10% घटी, जानिए पूरा हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

क्या फिर राजनीति में वापसी करेंगे गौतम गंभीर? भारतीय हेड कोच ने अमित शाह से की खास मुलाकात

Gautam Gambhir With Amit Shah: हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो शेयर की है और साथ ही उन्हें गिफ्ट भी दिया है, जिसके बाद गंभीर की राजनीति में वापसी की बात शुरू हो गई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 21, 2026, 05:08 PM IST

क्या फिर राजनीति में वापसी करेंगे गौतम गंभीर? भारतीय हेड कोच ने अमित शाह से की खास मुलाकात

Gautam Gambhir With Amit Shah (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो शेयर की है और साथ ही उन्हें गिफ्ट भी दिया है, जिसके बाद गंभीर की राजनीति में वापसी की बात शुरू हो गई है. हालांकि, गंभीर इस समय भारतीय टीम के हेड कोच की भुमिका निभा रहे हैं. एशियन गेम्स 2026 में गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण को कोच नियुक्त किया गया है. क्योंकि गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में कोचिंग करेंगे. आइए जानते हैं कि क्या वाकई में गंभीर राजनीति में वापसी कर रहे हैं या नहीं. 

भारतीय हेड कोच ने अमित शाह से की खास मुलाकात

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके साथ ही गंभीर ने भगवान गणेश की मूर्ति भी गृह मंत्री को गिफ्ट की है. फोटो शेयर करते हुए गंभीर ने अपने एक्स पर लिखा, "गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात. उनके समय और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं. उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं."

क्या फिर राजनीति में वापसी करेंगे गौतम गंभीर? 

भले ही गौतम गंभीर ने अमित शाह से मुलाकात की हो और उनका राजनीति में भी करियर रहा हो.लेकिन दोबारा राजनीति में वापसी को लेकर कोई भी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.गंभीर भारतीय टीम को में बतौर कोच भुमिका निभा रहे हैं और साल 2027 वर्ल्ड कप तक वो निभाते रहेंगे. उसके बाद उनका बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद देखना होगा कि क्या बीसीसीआई दोबारा गंभीर को बतौर कोच मौका देती है या नहीं.लेकिन गंभीर की राजनीति में वापसी को लेकर कोई अपडेट नहीं है.

गंभीर ने पहली बार साल 2019 में राजनीति में कदम रखा था. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपने नए करियर का आगाज किया था. गंभीर ने दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और लोकसभा के सांसद बने थे. लेकिन फिर 2024 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और दोबारा क्रिकेट में वापसी की. साल 2024 में उन्होंने केकेआर को बतौर मेंटर खिताब दिलाया. वहीं, अब गंभीर भारतीय टीम की कोचिंग कर रहे हैं. 

बतौर कोच जीती दो आईसीसी ट्रॉफी

गौतम गंभीर के हेड कोच पद संभालने के बाद से भारतीय टीम का प्रदर्शन आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा रहा है. साल 2025 में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाया. इसके बाद 2026 में भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में भी अपने नाम किया. हालांकि, उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने एशिया कप भी अपने नाम किया. हालांकि, अब उनका अगला टारगेट आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 है, जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement