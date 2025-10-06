IPL के बाद अब इस विदेशी लीग दिखेंगे भारतीय खिलाड़ी! एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
क्रिकेट
Indian Players in LPL 2025: LPL 2025 का आगामी संस्करण क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. क्योंकि टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे.
लंका प्रीमियर लीग (LPL 2025) का आगामी संस्करण क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. क्योंकि टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे. एलपीएल का छठा संस्करण 1 दिसंबर को शुरू होगा और 23 दिसंबर को समाप्त होगा, जो अब तक का सबसे लंबा टूर्नामेंट भी होगा. एलपीएल 2025 में 24 मैच कोलंबो, कैंडी और दांबुला में खेले जाएंगे. हालांकि भारतीय खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची अभी घोषित नहीं हुई है.
विदेशी लीग में खेलेंगे भारतीय खिलाड़ी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लंका प्रीमियर लीग 2025 सीजन में भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है. लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग खेलने वाले हैं. हालांकि बीसीसीआई ने भी इसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं की है. लेकिन लंका प्रीमियर लीग के डायरेक्टर ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है.
LPL डायरेक्टर का बयान जारी
टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले एलपीएल डायरेक्टर सामंथा डोडनवेला ने कहा, "इस संस्करण का समय सावधानीपूर्वक चुना गया है. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खिलाड़ियों को ग्लोबल क्रिकेट साल से पहले अधिकतम अनुभव और उच्च गुणवत्ता वाले मैच अभ्यास प्राप्त हो. सीजन के दौरान एलपीएल मैदान पर नई प्रतिभाओं उभरने का मौका देगा, जो कई युवा इंटरनेशनल स्टार्स के साथ अपनी पहचान बनाएंगे. इस साल भी हमारा मानना है कि लीग रोमांचक होगी और नए नामों को सामने लाएगी, जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाएंगे."
लीग से जुड़ी पूरी डिटेल्स
एलपीएल 2025 में 5 फ्रेंचाइजी होंगी, जो डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगी, जहां प्रत्येक टीम लीग चरण में दो बार दूसरों का सामना करेगी, जिसमें 20 गेम होंगे. अगला राउंड प्लेऑफ होगा, जो शीर्ष दो टीमें क्वालीफायर 1 खेलेंगी और एलिमिनेटर गेम तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच होगा. प्लेऑफ में अंतिम गेम क्वालीफायर 2 होगा, जिसमें एलिमिनेटर का विजेता और क्वालीफायर 1 का हारने वाली टीम शामिल होगी. वहीं क्वालीफायर 1 और क्वालीफायर 2 का विजेता 23 दिसंबर को फाइनल खेलेगा.
