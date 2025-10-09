D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला

Rinki Singh vs D-Company: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी देकर 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है, जिसके बाद आरोपी ने डी-कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का नाम काफी चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने की खबर तेजी से वायरल हो रही है. इतना ही नहीं उन्हें जान से मारने का ई-मेल भी आया है. इतना ही नहीं दिवंगत एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी धमकी मिली है. वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है. आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

रिंकू को आया ई-मेल

रिंकू को ई-मेल आया, जिसमें लिखा था, "उम्मीद है कि आप ठीक हैं. मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप केकेआर टीम के लिए खेल रहे हैं. रिंकू सर मुझे उम्मीद है कि आप अपने अथक प्रयास जारी रखेंगे. एक दिन आप अपने करियर के शिखर पर पहुंचेंगे. सर मेरा एक अनुरोध है, अगर आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं, तो अल्लाह आपको और अधिक आशीर्वाद देगा. इंशाल्लाह."

लेकिन रिंकू सिंह की तरफ से इस ई-मेल का कोई जवाब नहीं गया, जिसके बाद एक और ई-मेल आया. उसमें लिखा था, "मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए. मैं समय और स्थान की व्यवस्था करूंगा. कृपया अपनी पुष्टि भेजें." वहीं अंत में एक और ईमेल आया, जिसमें लिखा था, "रिमाइंडर! डी-कंपनी." हालांकि इन तीनों ई-मेल का जवाब रिंकू ने नहीं दिया.

एक आरोपी हुआ गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने इस मामले में बिहार के दरभंगा निवासी 33 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद नौशाद को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है. हालांकि उसके बाद पता चला कि आरोपी ने डी-कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया है और रिंकू के अलावा जीशान सिद्दीकी को भी धमकी दी है और उन्हें उनके पिता की तरह मारने की धमकी दी.

पुलिसा ने बताया कि आरोपी पेशेवर साइबर तकनीक का जानकार है. उसने विदेश में रहकर धमकी भरे ई-मेल भेजे हैं. पुलिस जांच में जुटी हुई है और पता लगा रही है कि संगठित नेटवर्क या गिरोह काम कर रहा है या नहीं. हालांकि बाद में पता चला कि आरोपी का कोई भी गैंग से संबंध नहीं है और वो मौके का फायदा उठा रहा था.

