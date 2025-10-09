Karwa Chauth 2025: गर्भवती महिलाएं भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कौन हैं अमिताव घोष जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हुए हैं नॉमिनेट? जानें उनकी फेमस रचनाएं
फर्रखाबाद में प्राइवेट विमान क्रैश का वीडियो आया सामने, रनवे पर 400 मीटर दौड़ लगाने के बाद प्लेन का बिगड़ा बैलेंस
D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला
UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट और कई दूसरे मेन्स परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम
जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट
Plane Crash News: उड़ान भरते समय क्रैश हो गया बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट, बाल-बाल बची आधा दर्जन लोगों की जान
Bihar Election 2025: हर घर में देंगे 1 सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा- 20 दिन में बना देंगे कानून
इस राज्य ने समझा महिला कर्मचारियों का 'दर्द', हर साल मिलेंगी 12 एक्स्ट्रा छुट्टियां
क्रिकेट
Rinki Singh vs D-Company: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी देकर 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है, जिसके बाद आरोपी ने डी-कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का नाम काफी चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने की खबर तेजी से वायरल हो रही है. इतना ही नहीं उन्हें जान से मारने का ई-मेल भी आया है. इतना ही नहीं दिवंगत एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी धमकी मिली है. वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है. आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.
रिंकू को आया ई-मेल
रिंकू को ई-मेल आया, जिसमें लिखा था, "उम्मीद है कि आप ठीक हैं. मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप केकेआर टीम के लिए खेल रहे हैं. रिंकू सर मुझे उम्मीद है कि आप अपने अथक प्रयास जारी रखेंगे. एक दिन आप अपने करियर के शिखर पर पहुंचेंगे. सर मेरा एक अनुरोध है, अगर आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं, तो अल्लाह आपको और अधिक आशीर्वाद देगा. इंशाल्लाह."
लेकिन रिंकू सिंह की तरफ से इस ई-मेल का कोई जवाब नहीं गया, जिसके बाद एक और ई-मेल आया. उसमें लिखा था, "मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए. मैं समय और स्थान की व्यवस्था करूंगा. कृपया अपनी पुष्टि भेजें." वहीं अंत में एक और ईमेल आया, जिसमें लिखा था, "रिमाइंडर! डी-कंपनी." हालांकि इन तीनों ई-मेल का जवाब रिंकू ने नहीं दिया.
एक आरोपी हुआ गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने इस मामले में बिहार के दरभंगा निवासी 33 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद नौशाद को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है. हालांकि उसके बाद पता चला कि आरोपी ने डी-कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया है और रिंकू के अलावा जीशान सिद्दीकी को भी धमकी दी है और उन्हें उनके पिता की तरह मारने की धमकी दी.
पुलिसा ने बताया कि आरोपी पेशेवर साइबर तकनीक का जानकार है. उसने विदेश में रहकर धमकी भरे ई-मेल भेजे हैं. पुलिस जांच में जुटी हुई है और पता लगा रही है कि संगठित नेटवर्क या गिरोह काम कर रहा है या नहीं. हालांकि बाद में पता चला कि आरोपी का कोई भी गैंग से संबंध नहीं है और वो मौके का फायदा उठा रहा था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.