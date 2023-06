टीम इंडिया में जल्द नजर आएंगे मोहम्मद कैफ, इस खतरनाक तेज गेंदबाज से है खून का रिश्ता

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ बंगाल के लिए क्रिकेट खेलते हैं. वह गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी करते हैं.

indian cricketer mohammed shami brother mohammed kaif may got call from team india