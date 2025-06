भारत और इंग्लैंड (IND VS ENG TEST SERIES) के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने जर्मनी के म्युनिख में स्पोर्ट्स हर्निया का सफल आपरेशन हुआ है. सूर्या ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए फैंस को जानकारी दी है. हाल ही में सूर्यकुमार यूके गए थे.

जहां पर उन्होंने विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद सर्जरी करवाने का फैसला किया. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव जर्मनी में सर्जरी के बाद बेंगलुरू में बीसीसीआई (BCCI) के एनसीए (NCA) पर रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे.

कब करेंगे मैदान पर वापसी

आईपीएल 2025में शानदार प्रदर्शन करने पर सूर्यकुमार यादव को 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' का खिताब मिला था. उन्होंने स्पोर्ट्स हर्निया के साथ पूरा सीजन खेला था. यह तीन साल में सूर्यकुमार का तीसरा आपरेशन है. इससे पहले 2023 में उनके टखने का आपरेशन हुआ था और 2024 में खेल हर्निया की भी सर्जरी हुई थी. सूर्यकुमार ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडिल पर लिखा कि पेट के निचले दायें ओर खेल हर्निया की सर्जरी हो गई है.

A positive update from Suryakumar Yadav following surgery to his hernia.



More 👉 https://t.co/YwolX7vp23 pic.twitter.com/KUObJt5Xwe