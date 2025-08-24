Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान, शेयर किया भावुक पोस्ट

Cheteshwar Pujara Retirement: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट भी शेयर किया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. हालांकि पुजारा काफी लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कमेंट्री में हाथ आजमाया. लेकिन अब पुजारा ने संन्यास की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने संन्यास के साथ क्या पोस्ट किया है.

चेतेश्वर पुजारा शेयर किया पोस्ट

चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट लेते हुए भावुक पोस्ट में लिखा, "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार जब मैं मैदान पर उतरता हूं, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना. इसका वास्तव में क्या मतलब है, इसे शब्दों में बयां करना असंभव है. लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सभी अच्छी चीजों का अंत अवश्य होता है और अत्यंत कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है."

उन्होंने आगे लिखा, "राजकोट के छोटे से शहर के एक छोटे लड़के के रूप में, अपने माता-पिता के साथ, मैंने सितारों की तलाश शुरू कर दी और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा. तब मुझे नहीं पता था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा. अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका. मैं अपने क्रिकेट करियर के दौरान अवसर और समर्थन के लिए बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं उन सभी टीमों, फ्रेंचाइजी और काउंटियों का भी समान रूप से आभारी हूं, जिनका मैं सालों से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम रहा हूं. मैं अपने गुरुओं, प्रशिक्षकों और आध्यात्मिक गुरु के अमूल्य मार्गदर्शन के बिना यहां तक ​​नहीं पहुंच पाता, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा."

"मेरे सभी साथियों, सहयोगी स्टाफ, नेट गेंदबाजों, विश्लेषकों, लॉजिस्टिक्स टीम, अंपायरों, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर, मीडिया कर्मियों और उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो पर्दे के पीछे रहकर हमें इस पसंदीदा खेल में प्रतिस्पर्धा करने और खेलने में सक्षम बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं. मेरे प्रायोजकों, साझेदारों और प्रबंधन टीम के लिए, मैं वर्षों से मेरे प्रति आपकी निष्ठा और विश्वास और मेरी ऑफ-फील्ड गतिविधियों की देखभाल के लिए वास्तव में आपकी सराहना करता हूं. यह खेल मुझे दुनिया भर में कई जगहों पर ले गया है और प्रशंसकों का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा बनी रही है. मैं जहां भी खेला हूं वहां की शुभकामनाओं और प्रेरणा से अभिभूत हूं और हमेशा आभारी रहूंगा."

"निश्चित रूप से यह सब मेरे परिवार के असंख्य बलिदानों और दृढ़ समर्थन के बिना संभव या सार्थक नहीं होता. मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी पूजा, मेरी बेटी अदिति; मेरे ससुराल वाले और मेरे विस्तृत परिवार के बाकी सदस्यों, जिन्होंने इस यात्रा को वास्तव में सार्थक बनाया है. मैं अपने जीवन के अगले चरण का इंतजार कर रहा हूं. उनके साथ अधिक समय बिताऊंगा और उन्हें प्राथमिकता दूंगा. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद!"

