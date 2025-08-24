Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब

नक्सल जमीन से उठी 'सफेद कोट' की कहानी, डॉक्टर बनकर बालाघाट की बेटी रचने जा रही इतिहास

Asia Cup 2025 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान समेत इन देशों ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान, यहां देखें सभी स्क्वाड

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान, शेयर किया भावुक पोस्ट

PPU UG Admit Card 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया 2nd सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ppuponline.in पर यूं करें चेक

अब चांद-सूरज नहीं दूर! Space Startups को मिला मोदी सरकार का 211 करोड़ का 'इंजन'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान, शेयर किया भावुक पोस्ट

Cheteshwar Pujara Retirement: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट भी शेयर किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 24, 2025, 03:46 PM IST

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान, शेयर किया भावुक पोस्ट

Cheteshwar Pujara Retirement

Add DNA as a Preferred Source

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. हालांकि पुजारा काफी लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कमेंट्री में हाथ आजमाया. लेकिन अब पुजारा ने संन्यास की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने संन्यास के साथ क्या पोस्ट किया है.

चेतेश्वर पुजारा शेयर किया पोस्ट

चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट लेते हुए भावुक पोस्ट में लिखा, "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार जब मैं मैदान पर उतरता हूं, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना. इसका वास्तव में क्या मतलब है, इसे शब्दों में बयां करना असंभव है. लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सभी अच्छी चीजों का अंत अवश्य होता है और अत्यंत कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है."

उन्होंने आगे लिखा, "राजकोट के छोटे से शहर के एक छोटे लड़के के रूप में, अपने माता-पिता के साथ, मैंने सितारों की तलाश शुरू कर दी और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा. तब मुझे नहीं पता था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा. अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका. मैं अपने क्रिकेट करियर के दौरान अवसर और समर्थन के लिए बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं उन सभी टीमों, फ्रेंचाइजी और काउंटियों का भी समान रूप से आभारी हूं, जिनका मैं सालों से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम रहा हूं. मैं अपने गुरुओं, प्रशिक्षकों और आध्यात्मिक गुरु के अमूल्य मार्गदर्शन के बिना यहां तक ​​नहीं पहुंच पाता, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा."

"मेरे सभी साथियों, सहयोगी स्टाफ, नेट गेंदबाजों, विश्लेषकों, लॉजिस्टिक्स टीम, अंपायरों, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर, मीडिया कर्मियों और उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो पर्दे के पीछे रहकर हमें इस पसंदीदा खेल में प्रतिस्पर्धा करने और खेलने में सक्षम बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं. मेरे प्रायोजकों, साझेदारों और प्रबंधन टीम के लिए, मैं वर्षों से मेरे प्रति आपकी निष्ठा और विश्वास और मेरी ऑफ-फील्ड गतिविधियों की देखभाल के लिए वास्तव में आपकी सराहना करता हूं. यह खेल मुझे दुनिया भर में कई जगहों पर ले गया है और प्रशंसकों का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा बनी रही है. मैं जहां भी खेला हूं वहां की शुभकामनाओं और प्रेरणा से अभिभूत हूं और हमेशा आभारी रहूंगा."

"निश्चित रूप से यह सब मेरे परिवार के असंख्य बलिदानों और दृढ़ समर्थन के बिना संभव या सार्थक नहीं होता. मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी पूजा, मेरी बेटी अदिति; मेरे ससुराल वाले और मेरे विस्तृत परिवार के बाकी सदस्यों, जिन्होंने इस यात्रा को वास्तव में सार्थक बनाया है. मैं अपने जीवन के अगले चरण का इंतजार कर रहा हूं. उनके साथ अधिक समय बिताऊंगा और उन्हें प्राथमिकता दूंगा. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद!"

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
इस आलीशान पैलेस में Sikandar की शूटिंग कर रहे Salman Khan, बहन अर्पिता से है खास कनेक्शन
इस आलीशान पैलेस में Sikandar की शूटिंग कर रहे Salman Khan, बहन अर्पिता से है खास कनेक्शन
Maharashtra News: विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री का 'किताब बम', देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप
Maharashtra News: चुनाव से पहले पूर्व मंत्री का 'किताब बम', देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप
Acidity Home Remedy: रात में खाने के बाद जलने लगता है पेट-गला और छाती? तो सुबह उठते ही खाएं ये फल
रात में खाने के बाद जलने लगता है पेट-गला और छाती? तो सुबह उठते ही खाएं ये फल
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 
मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE