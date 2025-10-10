हार्दिक पांड्या की Lamborghini की कीमत जान उड़ जाएंगे होश, इन फीचर्स से लैस है ये कार

Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश
क्रिकेट
Hardik Pandya Video With GirlFriend Mahika Sharma: हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. दरअसल, करवा चौथ 2025 के दिन हार्दिक अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट हुए हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. दरअसल, करवा चौथ 2025 के दिन हार्दिक अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट हुए हैं. उन्होंने करवा चौथ के दिन घूमने का प्लान बनाया है. हार्दिक और माहिका दोनों ही पीली Lamborghini कार से एयरपोर्ट पहुंचे हैं. वहीं अब दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसके बाद उनकी कार और गर्लफ्रेंड की चारों और चर्चा हो रही है.
एयरपोर्ट पर स्पॉट हार्दिक-माहिका
10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ मनाया जा रहा है. वहीं इस दिन सुबह हार्दिक पांड्या अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को एक साथ देखा गया है. हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर पुष्टि नहीं की है. लेकिन ऐसी अफवाहें है कि हार्दिक माहिका को डेट कर रहे हैं और वो उनकी नई गर्लफ्रेंड हैं. लेकिन न हार्दिक और न ही माहिका की तरफ से इसको लेकर कोई बयान आया है.
जानें Lamborghini की कीमत और फीचर्स
आप वीडियो में देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा दोनों ही पीली Lamborghini कार से एयरपोर्ट पहुंचे हैं. कार से पहले हार्दिक उतरते हैं और फिर माहिका उतरती हैं. अब सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा हार्दिक की गर्लफ्रेंड की हो रही है. उतनी ही उनकी शानदार फीचर्स से लेस इस Lamborghini कार की भी हो रही है. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है.
वहीं इस कार के फीचर्स की बात करें तो, इसमें शक्तिशाली इंजन, एयरोडायनामिक्स-केंद्रित डिजाइन,एडवांस इनफोटेनमेंट सिस्टम और सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. नए मॉडलों में एयरक्राफ्ट-थीम वाला इंटीरियर, तीन डिस्प्ले, और कनेक्टेड सेवाएं भी मौजूद हैं. इसके अलावा इस कार में 360 डिग्री कैमरा भी है.
कौन है माहिका शर्मा?
माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्टर हैं. माहिका ने इकॉनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री ली हुई है. इसके अलावा माहिका ने तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो समेत कई ब्रांड्स के साथ बतौर मॉडल काम किया है. माहिका मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में जाना माना चेहरा है.
