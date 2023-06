MS Dhoni को अपना क्रश मामने वाली इस लकड़ी ने साक्षी के सामने दिया ये गिफ्ट, देखें माही ने फिर क्या किया

MS Dhoni को नीतिका नाम की एक एरयहोस्टेस ने साक्षी के सामने गिफ्ट दिया, जो माही को अपना ऑल टाइम क्रश मानती है.

indian air hostess gift chocolates to former indian captain ms dhoni in flight watch mahi reaction