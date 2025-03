भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हारा दिया है. जिसके साथ ही सेमीफाइल का पूरी डिटेल फाइनल हो गई है. भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मार्च को सेमीफाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी.

अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला हार जाती. तो उसको साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलना पड़ता. मगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है. जोकि पाकिस्तान के लौहार में खेला जाएगा.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल का फुल शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - 4 मार्च ( दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) - समय - 2.30 बजे

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका - 5 मार्च ( गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर) - समय - 2.30 बजे

