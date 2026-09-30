IND vs WI 2nd ODI: गिल की डबल सेंचुरी, रोहित का शतक, भारत ने वनडे में 400+ का रनचेज करके बनाया रिकॉर्ड

रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान 50 ओवर के फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सातवें और तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं.

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच 8 विकेट से जीता

WI ने 405 रनों का टारगेट दिया था, जिसे IND ने 43.4 ओवर में हासिल किया

रोहित शर्मा 12 हजार रन पूरा करने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बने

भारत ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में वनडे क्रिकेट में वेंस्टइंडीज के खिलाफ 406 रनचेज करके रिकॉर्ड बना दिया है. शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली. कप्तान गिल ने शानदार डबल सेंचुरी जड़ते हुए 133 गेंदों में 223 रन (नाबाद) बनाए. वहीं रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले में 101 रनों की पारी खेली.

भारतीय कप्तान गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. वेस्टइंडीज ने 405 रनों का टारगेट दिया, जिसे भारत ने 43.4 ओवरों में दो विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. वनडे क्रिकेट में भारत ने पहली बार 400 प्लस का रनचेज किया. इससे पहले 2006 में साउथ अफ्रीका ने 2006 में जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रनचेज किया था. इस तरह भारत वनडे में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.

गिल ने 8 और रोहित शर्मा ने मारे 6 छक्के

गिल ने 26 चौके और आठ छक्के लगाकर 133 गेंदों में नाबाद 233 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 75 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और छह छक्के लगाए. इन सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 255 रन जोड़े. वेस्टइंडीज ने जॉन कैंपबेल (101), शाई होप (104) और आमिर जांगू (114) के शतकों की बदौलत यह स्कोर खड़ा किया था.

वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ियों ने लगाया था शतक

वेस्टइंडीज की टीम को 37 के स्कोर पर कीसी कार्टी (9) के रूप में पहला झटका लग गया था, जिसके बाद जॉन कैंपबेल ने शाई होप के साथ दूसरे विकेट के लिए 79 गेंदों में 110 रन जोड़ते हुए टीम को 147 के स्कोर तक पहुंचा दिया. कैंपबेल 68 गेंदों में 5 छक्कों और 9 चौकों के साथ 101 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान शाई होप ने आमिर जंगू के साथ 131 गेंदो में 182 रन जोड़कर टीम को 300 के पार पहुंचा दिया.

होप 94 गेंदों में 104 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 8 चौके शामिल रहे, जबकि आमिर 77 गेंदों में 3 छक्कों और 13 चौकों के साथ 114 रन बनाकर आउट हुए. इनके अलावा, रोस्टन चेज ने 29 रन की नाबाद पारी खेली. भारत के लिए गूरनूर बरार, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट अपने नाम किया.

भारतीय टीम में किसने-कितने रन बनाए?

गिल और रोहित शर्मा की साझेदारी 255 रनों की रही, जिसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 65 रन जुटाकर टीम को 300 के पार पहुंचा दिया. यहां से गिल ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने 68 गेदों में 86 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. गायकवाड़ 37 गेंदों में 2 चौकों के साथ 31 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने सीरीज का पहला मैच भी 8 विकेट से अंतर से अपने नाम किया था. अब तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है, जिसके बाद 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज का आयोजन होगा.

रोहित शर्मा बने 12,000 रन पूरा करने वाले 7वें बल्लेबाज

रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान 50 ओवर के फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सातवें और तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. रोहित ने अपने 291वें वनडे में यह उपलब्धि हासिल की और साथ ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 406 रन के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए केवल 72 गेंद में अपना 35वां शतक भी लगाया. रोहित के शतक में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे, जो यहां बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैच में उनका दूसरा शतक भी था.

तेंदुलकर टॉप पर, कोहली सेकेंड टॉपर

पूर्व भारतीय कप्तान के नाम 50-50 फॉर्मेट में 62 अर्धशतक भी हैं और उनका औसत करीब 50 है. अगले साल के वनडे वर्ल्डकप को ध्यान में रखते हुए अब वह केवल 50-50 फॉर्मेट में ही खेलते हैं. रोहित वनडे क्रिकेट में 12,000 रन का आंकड़ा पार कर सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) और विराट कोहली के साथ शामिल हो गए. कोहली ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में श्रृंखला के पहले मैच में अपने 15,000 रन पूरे किए थे. रोहित इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं, जबकि सचिन तेंदुलर और कोहली टॉप पर हैं.

गिल ने लगाया दोहरा शतक

कप्तान शुभमन गिल ने 117 गेंदों में दोहरा शतक लगाया. वह भारत में लगातार सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में सिर्फ 62 गेंदों में शतक पूरा किया. इससे पहले, गिल ने 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 110 रन की पारी खेली थी. 17 जून को गिल अफगानिस्तान के खिलाफ 154 रन की तूफानी पारी खेल चुके थे.

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