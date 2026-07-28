श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 33 साल के सारांश जैन को मौका, जडेजा की वापसी

India vs Sri Lanka Test Squad: श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है.

India Tour of Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार (28 जुलाई 2026) को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी. इस टीम में सबसे बड़ा नाम स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का है, जिनकी लंबे समय बाद वापसी हुई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है.

जडेजा की वापसी से मजबूत हुआ स्पिन विभाग

मई 2026 में आईपीएल के दौरान टेनिस एल्बो की चोट से जूझने वाले रवींद्र जडेजा अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं. उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में जडेजा का अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद कारगर साबित होगा. उनके आने से टीम इंडिया का स्पिन आक्रमण और भी ज्यादा घातक नजर आ रहा है.

वाशिंगटन सुंदर की जगह सारांश जैन को मौका

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वे चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी में चयनकर्ताओं ने 33 वर्षीय सारांश जैन पर भरोसा जताया है. सारांश ने हाल ही में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ इंडिया 'ए' की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका इनाम उन्हें सीनियर टीम में जगह के रूप में मिला है.

मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सारांश जैन एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर और उपयोगी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उन्होंने 54 प्रथम श्रेणी मैचों में लगभग 27.30 की औसत और 3.00 की इकॉनमी रेट से 188 विकेट झटके हैं. बल्लेबाजी में भी उनका रिकॉर्ड प्रभावित करने वाला है. उन्होंने 85 पारियों में करीब 31.75 की औसत से 2223 रन बनाए हैं, जिसमें 14 अर्धशतक और 2 शतक शामिल है. वे निचले मध्यक्रम में आकर टीम को मजबूती दे सकते हैं.

🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced



Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.



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फिटनेस पर टिकीं कुछ खिलाड़ियों की निगाहें

बीसीसीआई के अनुसार, साई सुदर्शन और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का खेलना बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिलने वाली फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा.

दौरे का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम का यह श्रीलंका दौरा 7 अगस्त को कोलंबो में शुरू होने वाले चार दिवसीय अभ्यास मैच से होगा. इसके बाद पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त के बीच गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में आयोजित होगा.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम-

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.

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