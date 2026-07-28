FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 33 साल के सारांश जैन को मौका, जडेजा की वापसी

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 33 साल के सारांश जैन को मौका, जडेजा की वापसी

मेट्रो छोड़ UP-MP का रुख! आखिर क्यों 'Bharat-First' Micro-Leasing में दांव लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स?

मेट्रो छोड़ UP-MP का रुख! आखिर क्यों 'Bharat-First' Micro-Leasing में दांव लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स?

कांवड़ यात्रा 2026: इन तारीखों पर बंद रहेंगे दिल्ली-दून हाईवे और मेरठ एक्सप्रेसवे, जानिए पूरा ट्रैफिक प्लान

कांवड़ यात्रा 2026: कब से बंद होंगे दिल्ली-दून हाईवे और मेरठ एक्सप्रेसवे? जानिए पूरी डिटेल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 33 साल के सारांश जैन को मौका, जडेजा की वापसी

India vs Sri Lanka Test Squad: श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 28, 2026, 10:21 AM IST

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 33 साल के सारांश जैन को मौका, जडेजा की वापसी

भारतीय क्रिकेट टीम (Image Source- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India Tour of Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार (28 जुलाई 2026) को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी. इस टीम में सबसे बड़ा नाम स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का है, जिनकी लंबे समय बाद वापसी हुई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है.

जडेजा की वापसी से मजबूत हुआ स्पिन विभाग 

मई 2026 में आईपीएल के दौरान टेनिस एल्बो की चोट से जूझने वाले रवींद्र जडेजा अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं. उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में जडेजा का अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद कारगर साबित होगा. उनके आने से टीम इंडिया का स्पिन आक्रमण और भी ज्यादा घातक नजर आ रहा है.

वाशिंगटन सुंदर की जगह सारांश जैन को मौका

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वे चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी में चयनकर्ताओं ने 33 वर्षीय सारांश जैन पर भरोसा जताया है. सारांश ने हाल ही में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ इंडिया 'ए' की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका इनाम उन्हें सीनियर टीम में जगह के रूप में मिला है.

मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सारांश जैन एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर और उपयोगी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उन्होंने 54 प्रथम श्रेणी मैचों में लगभग 27.30 की औसत और 3.00 की इकॉनमी रेट से 188 विकेट झटके हैं. बल्लेबाजी में भी उनका रिकॉर्ड प्रभावित करने वाला है. उन्होंने 85 पारियों में करीब 31.75  की औसत से 2223 रन बनाए हैं, जिसमें 14 अर्धशतक और 2 शतक शामिल है. वे निचले मध्यक्रम में आकर टीम को मजबूती दे सकते हैं. 

 

फिटनेस पर टिकीं कुछ खिलाड़ियों की निगाहें

बीसीसीआई के अनुसार, साई सुदर्शन और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का खेलना बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिलने वाली फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा.

दौरे का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम का यह श्रीलंका दौरा 7 अगस्त को कोलंबो में शुरू होने वाले चार दिवसीय अभ्यास मैच से होगा. इसके बाद पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त के बीच गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में आयोजित होगा.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम-

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.

ये भी पढ़ें- कौन हैं ज्ञानेश्वरी यादव? जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता सिल्वर, भारत के नाम पांचवां मेडल

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement