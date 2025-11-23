FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

क्रिकेट

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

कोलकाता हुए टेस्ट मैच में शुभमन गिल को नेक इंजरी हुई थी. इसी वजह से उनका साउथ अफ्रीका के साथ वन डे सीरीज खेल पाना मुश्किल है. वही टी-20 सीरीज को लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 23, 2025, 10:34 AM IST

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

shubman gill

साउथ अफ्रीका को भारत दौरे में टेस्ट के बाद वन डे और टी-20 मुकाबलें भी खेलने हैं.  साउथ अफ्रीका के साथ वन डे सीरीज की शुरूआत 30 नवंबर से होने वाली है. वहीं टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर को होगा. दोनों ही फॉर्मेट के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हो चुका है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्क्वाड से अब तक पर्दा नहीं हटा है. व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन (23 नवंबर) की समाप्ति के बाद किया जा सकता है.

भारतीय टीम चुनना आसान नहीं

बता दें कि  चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर, सेलेक्टर आरपी सिंह और देवजीत सैकिया गुवाहाटी में ही मौजूद हैं.  इस बार भारतीय टीम चुनना चयनकर्ताओं के लिए आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि टीम में कई सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं रहेंगे. हार्दिक पंड्या अभी भी फिट नहीं हैं. जबकि वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर चोट से उबर रहे हैं और वो अभी कम से कम दो महीने एक्शन से दूर रहेंगे. वहीं अब खबर है कि कप्तान शुभमन गिल भी साउथ अफ्रीका के साथ वन डे सीरीज मिस कर सकते हैं. इतना ही नहीं टी-20 सीरीज में भी भाग लेना तय नहीं है.

कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान नेक इंजरी

दरअसल बता दें कि सुभमन को कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान नेक इंजरी हुई थी. डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने शुभमन गिल को अभी रेस्ट करने की सलाह दी है. शुभमन यदि वनडे सीरीज से बाहर होते हैं, तो केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है. वहीं अक्षर पटेल और ऋषभ पंत भी कप्तानी संभालने के लिए दावेदार हैं. दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा भी यह भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो सेलेक्टर्स को ही लेना है. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे टीम में रहने तय माने जा रहे है. ऋषभ पंत सेकेंड चॉइस विकेटकीपर हो सकते हैं. 

