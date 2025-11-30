FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

भारतीय संस्कृति में शांति, करुणा का भाव-PM | मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे PM | थोड़ी देर में PM मोदी 'मन की बात' करेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट

योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट

हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 30 नवंबर यानी कि रविवार को खेला जाना है. ये मैच में रांची में खेला जाएगा. आइए जानते है कि इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 30, 2025, 10:22 AM IST

रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

IND vs SA 1st ODI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर  (रविवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है. बता दें कि इससे पहले भारतीय टीम को साउथ  अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम इंडिया चाहेगी कि वह हर हालात में वनडे सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी. नडे सीरीज में शुभमन गिल इंजरी के चलते भाग नहीं लेने वाले हैं, जिसके चलते कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर है. 

दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा मुकाबला

वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से टेम्बा बावुमा कमान संभाल रहे हैं. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहेंगी. शुभमन गिल के बाहर होने के बाद यशस्वी जायसवाल की प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है और वो रोहित शर्मा संग ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड श्रेयस अय्यर की जगह मिडिल ऑर्डर में फिट बैठ सकते हैं. अगर ऋतुराज को मौका मिलता है, तो ऋषभ पंत की प्लेइंग-11 में जगह नहीं बनेगी क्योंकि भारत को टीम बैलेंस के लिए कम से कम दो ऑलराउंडर तो रखने ही होंगे. 

पंत के अलावा ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर

अब देखा जाए तो पंत के अलावा ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी और तिलक वर्मा भी पहले वनडे से आउट हो सकते हैं. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो इस मैच में अपना बेस्ट इलेवन उतारना चाहेगी. क्विंटन डिकॉक की वापसी के बाद रयान रिकेल्टन के लिए प्लेइंग-11 में जगह बनाना मुश्किल होगा. जबकि कप्तान टेम्बा बवुमा अपनी पुरानी पोजीशन नंब- 3 पर बैटिंग कर सकते हैं. मैथ्यू ब्रीट्जके पर मिडिल ऑर्डर में बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. मार्को जानसेन, लुंगी एनिगिडी और नांद्र बर्गर की पेस बॉलिंग भी साउथ अफ्रीका के लिए कारगर साबित हो सकती है.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत
हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत
Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
MORE
Advertisement
धर्म
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
MORE
Advertisement