रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 30 नवंबर यानी कि रविवार को खेला जाना है. ये मैच में रांची में खेला जाएगा. आइए जानते है कि इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है. बता दें कि इससे पहले भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम इंडिया चाहेगी कि वह हर हालात में वनडे सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी. नडे सीरीज में शुभमन गिल इंजरी के चलते भाग नहीं लेने वाले हैं, जिसके चलते कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर है.

दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा मुकाबला

वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से टेम्बा बावुमा कमान संभाल रहे हैं. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहेंगी. शुभमन गिल के बाहर होने के बाद यशस्वी जायसवाल की प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है और वो रोहित शर्मा संग ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड श्रेयस अय्यर की जगह मिडिल ऑर्डर में फिट बैठ सकते हैं. अगर ऋतुराज को मौका मिलता है, तो ऋषभ पंत की प्लेइंग-11 में जगह नहीं बनेगी क्योंकि भारत को टीम बैलेंस के लिए कम से कम दो ऑलराउंडर तो रखने ही होंगे.

पंत के अलावा ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर

अब देखा जाए तो पंत के अलावा ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी और तिलक वर्मा भी पहले वनडे से आउट हो सकते हैं. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो इस मैच में अपना बेस्ट इलेवन उतारना चाहेगी. क्विंटन डिकॉक की वापसी के बाद रयान रिकेल्टन के लिए प्लेइंग-11 में जगह बनाना मुश्किल होगा. जबकि कप्तान टेम्बा बवुमा अपनी पुरानी पोजीशन नंब- 3 पर बैटिंग कर सकते हैं. मैथ्यू ब्रीट्जके पर मिडिल ऑर्डर में बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. मार्को जानसेन, लुंगी एनिगिडी और नांद्र बर्गर की पेस बॉलिंग भी साउथ अफ्रीका के लिए कारगर साबित हो सकती है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से