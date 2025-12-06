INDvsSA: फिर सिलेक्शन पर आकर फंस गई बात, वाइजैग में अफ्रीका के खिलाफ क्या होगी भारतीय प्लेइंग इलेवन?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला वाइजैग में खेला जाएगा. इससे पहले हुए दूसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. सभी कि निगाहें अब तीरसे वनडे की भारतीय प्लेइंग इलेवन पर टीकी हुई हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा मुकबला आज 6 दिसंबर को वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में खेला जाना है. इससे पहले दूसरे मैच में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से हराकर 1-1 से बराबरी कर ली है. पिछले मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर कई तरह के सवाल उठे. कई लोगों का मानना था कि टीम की गेंदबाजी में बिल्कुम भी क्षमता नजर नहीं आई. ऐसा ही कुछ इस बार भी नजर आ रहा है. दरअसल भारतीय टीम तीन पेसर्स खिलाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी.

तीन स्पेशलिस्ट पेसर चुनकर हो गई गलती!

दरअसल दरअसल, वनडे सीरीज के ल‍िए भारतीय टीम जो चुनी गई, उसमें हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह ही तीन स्पेशल‍िस्ट पेसर रहे. ऐसे में इस सीरीज में यह भी सवाल उभरा है कि तीन पेसर्स ही ऑप्शन हैं, चाहें प्रदर्शन कैसा भी रहे. गौर करने वाली बात ये है कि भारतीय रांची और रायपुर में दोनों ही मैचों में 3 पेसर्स के कॉम्ब‍िनेशन के साथ उतरी. जिसमें से पहले वन डे में तो जीत मिली लेकिन दूसरे मैच में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा.

वॉशिंगटर सुंदर को मिल सकता है आराम

अब तीसरे वनडे को लेकर माना जा रहा है कि बाइजेग में वॉशिंगटन सुंदर को आराम देकर तिलक वर्मा को मौका दिया जा सकता है, ताकि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा मजबूत किया जा सके. पिछले दो मैचों भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर तेजी से रन बनाने में नकाम दिखा. इतना ही नहीं ऋषभ पंत भी एक विकल्प हो सकते है अगर सिलेक्टर चाहे तो वहीं अगर विशाखापत्तनम के ग्राउंड का रिकॉर्ड देखा जाए तो कुल मैच 10 खेले गए है. जिनमें से भारत को 7 जीत का मिली है, वहीं 2 मैचों हार का सामना करना पड़ा. जबकि 1 मैच टाई हो गया था.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से