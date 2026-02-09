T20 वर्ल्ड कप में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े? जानिए कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

FacebookTwitterYoutubeInstagram
AIMIM नेता तौकीर निज़ामी का बयान- एक मुसलमान जो जूते चाटने वाला होता है', 'दूसरा मुसलमान जो जूते खाने वाला होता है', जूते खाने वाला बीजेपी में होता है और जूते चाटने वाला मुसलमान कांग्रेस में होता है. | बछड़े की हत्या के बाद शहर बंद कराया था, राजस्थान के बारां में बंद के दौरान लाठीचार्ज, हंगामे के बाद बारां में भारी पुलिस की तैनाती.

IND vs PAK Records: भारत और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड बताएंगे और यहां जान सकते हैं कि किस टीम के आंकड़े कैसे है?

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 09, 2026, 04:38 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो गई है और इसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा.  इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है. लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार भारत का बॉयकॉट करना चाहता है. लेकिन आईसीसी ने पीसीबी से बात कर रही है और उन्हें मनाने की कोशिश करेगी. अब दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी या नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड बताएंगे और यहां जान सकते हैं कि किस टीम के आंकड़े कैसे है?

कैसा है भारत और पाकिस्तान?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 2007 से लेकर 2024 तक भारत ने  अब तक 52 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 35 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम ने 15 मुकाबले गंवाए हैं. वहीं एक मैच टाई रहा और एक मैच बेनतीजा रहा. टूर्नामेंट में भारत का जीत प्रतिशत 70.58 का रहा है. 

वहीं पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान ने 51 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 30 मैचों में जीता है, जबकि 19 बार टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं पाकिस्तान के दो मैच टाई रहे हैं. पाकिस्तान का जीत प्रतिशत 58.82 का रहा है.

इस वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका को कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तानी सरकार ने मुकाबले को बॉयकॉट करने की बात कर दी थी. लेकिन आईसीसी के बातचीत के बाद ऐसी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान को मुकाबला तय तारीख पर मुमकिन हो सकेगा.

अगर पाकिस्तान ने नहीं खेला तो क्या होगा?

अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नहीं खेलते है, तो इसमें किसका फायदा होगा? फैंस के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है. बता दें कि नियमों के अनुसार, अगर पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलता है, तो टीम इंडिया को 2 अंक मिल जाएगा और साथ ही नेट रन रेट पर भी असर पड़ेगा. ऐसे में पाकिस्तान सीधा नुकसान ही है और टीम ग्रुप स्जेट से बाहर होने का खतरा भी हो जाएगा.  

