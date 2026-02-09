FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

India vs Pakistan: बॉयकॉट मैच पर पाकिस्तान का U-Turn, पाक पीएम शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती

Mohsin Naqvi on IND vs PAK Match: भारत और पाकिस्तान के बीच को लेकर कल या परसो अंतिम फैसला आ जाएगा. हालांकि इस बयान के बाद काफी हद तक उम्मीदें बढ़ गई हैं कि भारत और पाकिस्तान मुकाबला तय शेड्यूल के हिसाब से आयोजित होगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 09, 2026, 10:44 PM IST

India vs Pakistan: बॉयकॉट मैच पर पाकिस्तान का U-Turn, पाक पीएम शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती

Mohsin Naqvi on IND vs PAK Match

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने बड़ा अपडेट दिया है, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती होनी तय है. क्योंकि उन्होने खुद भारत से मैच को बॉयकॉट करने के लिए कहा था. लेकिन अब पीसीबी चीफ नवकी ने खुलासा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच को लेकर कल या परसो अंतिम फैसला आ जाएगा. हालांकि इस बयान के बाद काफी हद तक उम्मीदें बढ़ गई हैं कि भारत और पाकिस्तान मुकाबला तय शेड्यूल के हिसाब से आयोजित होगा. आइए जानते हैं कि नकवी ने क्या कहा है. 

पीसीबी चीफ ने भारत-पाक मैच पर दिया बयान

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने पत्रकारों से कहा, "हमने उनसे बात की है. मेरे लिए अभी कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा. हमें उनका जवाब मिल जाने के बाद हम फैसला करेंगे. हम आईसीसी का जवाब मिलने के बाद प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के पास सलाह के लिए फिर जाएंगे. कल या परसों घोषणा की जा सकती है."

उन्होंने आगे कहा, "हम अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं और आईसीसी हमारे घर आई है, तो हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया. इस समय मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता. क्योंकि आईसीसी और बांग्लादेश के बीच बातचीत जारी है. बांग्लादेश सही था तो हमें उसका साथ देना ही था. आपको पता है कि हम इन धमकियों से डरने वालों में से नहीं है. सभी हमारे फील्ड मार्शल असीम मुनीर को जानते हैं. हम किसी प्रतिबंध से नहीं डरते."

सूत्र ने कहा, "नकवी प्रधानमंत्री को बांग्लादेश, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड तथा आईसीसी के साथ हुई अपनी बातचीत की जानकारी देंगे और उन्हें इस संकट से अवगत कराएंगे. नकवी ने ख्वाजा से सवाल किया कि अगर पाकिस्तान टीम ने एशिया कप ट्रॉफी किसी भारतीय बोर्ड अधिकारी से स्वीकार करने से इंकार कर दिया होता तो क्या आईसीसी ने चुप्पी साधी होती."

सूत्र ने कहा कि ख्वाजा के साथ हुई बातचीत में नकवी ने कई मुद्दे उठाए. इसमें भारत और पाक क्रिकेट की बहाली और बांग्लादेश समेत त्रिकोणीय सीरीड का आयोजन शामिल है. ताकि वर्ल्ड कप से बाहर होने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हुए नुकसान की भरपाई हो सके.

भारत और पाक द्विपक्षीय क्रिकेट आईसीसी के दायरे में नहीं है, जबकि त्रिकोणीय सीरीज की मांग खारिज कर दी गई है. भारत ने एक दशक से अधिक समय से कोई त्रिकोणीय सीरीज नहीं खेली है. आईसीसी अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी बांग्लादेश को दे सकती है. (पीटीआई इनपुट)

