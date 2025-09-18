India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में दूसरी बार इस दिन को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, नोट कर लें तारीख

India vs Pakistan Clash: एशिया कप 2025 में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला इस दिन खेला जाएगा. फैंस भी इस तारीख को नोट कर सकते हैं.

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हॉगकॉग मुकाबले से हुई थी. वहीं अब टूर्नामेंट अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच रहा था. ऐसे में फैंस को एक बार भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलने वाला है. जी हां, एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान दूसरे बार भिड़ने के लिए तैयार है. यहां आप जान सकते हैं कि दोनों टीमें के बीच दूसरी बार मैच कब और कहां खेला जाएगा. आप तारीख नोट कर सकते हैं.

दूसरी बार होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार पूरी दुनिया को रहता है. ऐसे बहुत कम बार होता है कि एक टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच दो बार मुकाबला खेला गया हो. लेकिन इस बार ऐसा होने वाला है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से दोबारा खेलने वाले हैं. 14 सितंबर के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 21 सितंबर को ही मुकाबला खेला जाएगा.

बता दें कि एशिया कप 2025 में 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है. वहीं ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हॉगकॉग हैं. ऐसे में अब सुपर 4 के मुकाबले 20 सितंबर से खेले जाने हैं. वहीं शेड्यूल के हिसाब से 21 सितंबर को ए1 और ए2 के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यानी ग्रुप ए की टॉप-2 टीमों के बीच होगा. ऐसे में भारत और पाकिस्तान ही ग्रुप ए में टॉप-2 में शामिल हैं.

तीन बार हो सकती है भिड़ंत

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो नहीं बल्कि तीन बार मुकाबला खेला जा सकता है. हालांकि दूसरी बार दोनों की भिड़ंत होनी तय हो गई है. ऐसे में अब तीसरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत फाइनल में हो सकती है. सुपर 4 में सभी टीम को तीन-तीन मैच खेलने हैं, जो टॉप-2 में जगह बनाएगा, वो फाइनल में पहुंचेगा. ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान दोनों ही टॉप-2 में शामिल होती हैं, तो तीसरी बार फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.