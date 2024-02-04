FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs NZ: टीम इंडिया को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ये दिग्गज खिलाड़ी बाहर

ऋषभ पंत के मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था. उन्होंने अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे आखिरी वनडे मैच खेला था.

रईश खान

Updated : Jan 11, 2026, 12:38 AM IST

IND vs NZ: टीम इंडिया को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ये दिग्गज खिलाड़ी बाहर

Rishabh Pant

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 11 जनवरी से होने जा रहा है. लेकिन उससे पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत दाईं ओर खिंचाव के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.

बीसीए बी ग्राउंड पर भारत के ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में ऋषभ पंत लगभग 50 मिनट तक अपने बैटिंग सेशन में नजर आए, लेकिन थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद का सामना करते समय कमर के ऊपर गेंद लगने के बाद पंत को तकलीफ महसूस हुई. बहुत ज्यादा दर्द के कारण वह तुरंत घुटनों के बल गिर गए और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों ने उन्हें तुरंत संभाला और नेट्स से चले गए.

टीम डॉक्टर के स्कैन और जांच से पता चला है कि ऋषभ की दाईं ओर पसलियों में चोट लगी है और साइड में खिंचाव का पता चला है, इसलिए वह न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे.

पंत के अब कुछ दिनों तक आराम करने की उम्मीद है, जिसके बाद वह आगे की जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे. पंत बेंगलुरु में 2025/26 विजय हजारे ट्रॉफी लीग स्टेज में दिल्ली की कप्तानी करने के बाद वनडे सीरीज में आए थे. इस दौरान पंत ने सर्विसेज और रेलवेज के खिलाफ दो-दो हाफ-सेंचुरी लगाईं, जिससे दिल्ली नॉकआउट में पहुंची.

श्रीलंका के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

यह दूसरी बार है जब पंत चोटों के कारण बाहर हैं. मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था और पिछले साल नवंबर में घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए उन्होंने वापसी की थी. वह पिछले 2 सालों से भारत के वनडे सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी बार अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे पर 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला था.

न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज से पहले, पंत को बाहर किए जाने की अटकलें तेज थीं, लेकिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने उन्हें टीम में बनाए रखा. लेकिन अब जब पंत बाहर हो गए हैं, तो इंडियन टीम मैनेजमेंट को उनकी जगह किसी और को चुनना होगा.

विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन की वजह से ध्रुव जुरेल और टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले ईशान किशन पंत की जगह लेने के लिए संभावित ऑप्शन हैं.

