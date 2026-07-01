सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर! क्या आज इंग्लैंड के खिलाफ मिलेगा मौका? कुछ देर में टॉस

Vaibhav Sooryavanshi News: भारतीय टीम आज से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए मैदान पर उतरने जा रही है. पहले मुकाबले में हर किसी की नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं.

IND Vs ENG 1st T20I: आयरलैंड के हाथों टी-20 सीरीज में 2-0 से करारी शिकस्त झेलने के बाद, भारतीय क्रिकेट टीम अब नए हौसले के साथ इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज का आगाज करने जा रही है. सीरीज का पहला मुकाबला आज (1 जुलाई 2026) चेस्टर ले स्ट्रीट के मैदान पर खेला जाएगा. जहां कुछ देर में 9:30 बजे टॉस होगा. दिलचस्प बात यह है कि इस समय दोनों ही टीमें अपनी पिछली हार के जख्मों को भुलाकर मैदान पर उतरेंगी; जहां इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार मिली, वहीं भारत को आयरलैंड के खिलाफ करारा झटका लगा. इसके अलावा, अचानक टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के संन्यास लेने से ब्रिटिश टीम भी थोड़ी दबाव में है.

15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी सबकी नजरें

इस मुकाबले में क्रिकेट पंडितों और फैंस की नजरें जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा टिकी हैं, वह हैं भारत के 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी. हालांकि, आयरलैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिला था और इंग्लैंड के खिलाफ भी उनके खेलने पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उन्हें लेकर चर्चाएं गर्म हैं.

दिग्गज गावस्कर ने की डेब्यू की वकालत

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का मानना है कि भारत के मौजूदा मजबूत टॉप-ऑर्डर में वैभव के लिए जगह बनाना आसान काम नहीं होगा. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे सलामी बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए इस जमी-जमाई जोड़ी को छेड़ना मुश्किल है.

इसके बावजूद गावस्कर ने कहा कि वह चाहते हैं कि वैभव को पहले ही मैच में मौका मिले. उनका मानना है कि इंग्लैंड ने वैभव को करीब से नहीं देखा है, जिससे वह भारत के लिए 'सरप्राइज पैकेज' साबित हो सकते हैं और टीम को एक आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं.

विरोधी खेमे में भी वैभव का खौफ

वैभव की निडर बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विरोधी टीम के दिग्गज भी उनके मुरीद हो रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने अपनी टीम के गेंदबाजों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर वैभव खेलते हैं, तो वे पहली ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे.

बटलर के मुताबिक, जो लड़का आईपीएल में जसप्रीत बुमराह और पैट कमिन्स जैसे खूंखार गेंदबाजों का सामना कर चुका हो, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. वहीं इंग्लैंड के टी-20 कप्तान हैरी ब्रूक ने भी वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि 15 साल की उम्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वह अद्भुत है, और हमारी टीम उनके खिलाफ खास रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी.

क्या टूटेगा 'भगवान' सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड?

वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है. अगर वह इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में मैदान पर उतरते हैं, तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ महज 16 साल की उम्र में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. मात्र 13 साल की उम्र में चर्चा में आए और 2025 में 14 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल डेब्यू करने वाले वैभव पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं.

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