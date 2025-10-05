Add DNA as a Preferred Source
क्रिकेट

क्रिकेट

Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

Ajit Agarkar on Team India Captain: रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से कप्तानी छीनी जा सकती है. चीफ सेलेक्टर के बयान से आप हैरान हो जाएंगे.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 05, 2025, 05:12 PM IST

Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

भारतीय टीम के वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. लेकिन बीसीसीआई ने अपने एक फैसले से सभी फैंस को हैरान कर दिया. दरअसल, बोर्ड ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली और शुभमन गिल को सौंप दी है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसको लेकर बात भी की है. ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सूर्यकुमार यादव के साथ भी ऐसा हो सकता है. आइए जानते हैं कि अगरकर ने क्या कहा है. 

अजीत अगरकर ने क्या कहा

बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान करने के बाद कहा, "तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान रखना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में हमें रणनीति बनाने में काफी मुश्किले होती हैं." हालांकि अजीत अगरकर की इस बात से साफ होता है कि बोर्ड तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखने के मूड में हैं. 

रोहित के बाद सूर्या की बारी

हालांकि अजीत अगरकर के बयान के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि रोहित शर्मा के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी है. हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. आने वाले वक्त में शुभमन गिल ही तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं. हालांकि अब देखना होगा कि बीसीसीआई ये फैसला कब लेता है. 

आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी. 2023 वनडे वर्ल्ड कप से लेकर अब तक टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में केवल एक आईसीसी मुकाबला हारी है. इसके अलावा टीम ने सभी मैच जीते हैं. 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल के अलावा रोहित ने सभी मैच जीते हैं. उसके बाद भी ऐसा फैसला लिया गया है और उनसे कप्तानी छीन ली गई.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

