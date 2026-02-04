FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India vs Afghanistan U19 Semi Final Highlights: सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

क्यों हुआ बारामती विमान हादसा, कैसे हुई अजित पवार की मौत, Video से यूट्यूबर ने शुरू की नई बहस...

क्यों हुआ बारामती विमान हादसा, कैसे हुई अजित पवार की मौत, Video से यूट्यूबर ने शुरू की नई बहस...

Korean Love Game: 'लेवल पूरा करने' का साइकोलॉजिकल दबाव, कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत

Korean Love Game: 'लेवल पूरा करने' का साइकोलॉजिकल दबाव, कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल

EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल

ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs Afghanistan U19 Semi Final Highlights: सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

under 19 world cup semifinal: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में जगह बनाई. ऐरन जॉर्ज की शतकीय पारी जीत की सबसे बड़ी वजह रही.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 04, 2026, 09:29 PM IST

India vs Afghanistan U19 Semi Final Highlights: सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

India vs Afghanistan U19 Semi Final Highlights

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Under 19 world cup semifinal: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से मात दी और रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन टीम इंडिया ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. इस जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज ऐरन जॉर्ज रहे, जिन्होंने मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया. 

मुकाबला रोमांच से भरपूर

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया यह सेमीफाइनल मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने आक्रामक रुख अपनाया और निर्धारित ओवरों में 310 रन बना दिए. अफगान बल्लेबाजों ने साझेदारियों के दम पर स्कोरबोर्ड को लगातार गति दी, जिससे भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा हो गया. 310 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की. सलामी बल्लेबाज ऐरन जॉर्ज ने शुरू से ही आक्रामक तेवर दिखाए और अफगान गेंदबाजों पर दबाव बनाया. उन्होंने 115 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें धैर्य और स्ट्रोक प्ले दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिला. उनके साथ अन्य बल्लेबाजों ने भी जिम्मेदारी निभाई और टीम को मुश्किल में नहीं पड़ने दिया.

भारत के सामने बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

यह मुकाबला इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारत ने नॉकआउट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया. इस जीत के साथ ही भारत लगातार छठी बार वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह पक्की की. मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसका यह फैसला शुरुआती तौर पर सही भी साबित हुआ. अफगान बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए 50 ओवर में 310 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. अफगानिस्तान की इस पारी की रीढ़ बने फैजल शिनोजादा, जिन्होंने 93 गेंदों पर 110 रन की शानदार शतकीय पारी खेली. उनके अलावा उजईरुल्लाह नियाजई ने भी बेहतरीन संयम दिखाते हुए नाबाद 101 रन बनाए. तीसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 208 रनों की विशाल साझेदारी हुई, जिसने भारत के सामने बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा. 

भारतीय बल्लेबाजों ने उसे कभी बोझ बनने नहीं दिया

हालांकि लक्ष्य चाहे जितना बड़ा रहा हो, भारतीय बल्लेबाजों ने उसे कभी बोझ बनने नहीं दिया. रनचेज की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 33 गेंदों में 68 रन ठोककर अफगान गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी. पहले विकेट के लिए भारत ने तेजी से 90 रन जोड़ दिए. इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने जिम्मेदारी संभाली और 59 गेंदों पर 62 रनों की सधी हुई पारी खेली. 

जीत के सबसे बड़े नायक रहे एरॉन जॉर्ज

हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे एरॉन जॉर्ज. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए धैर्य और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया. एरॉन जॉर्ज ने 104 गेंदों पर 115 रन बनाए और 95 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उनकी पारी में 15 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उन्होंने एक छोर संभालकर रखा और टीम को जीत की ओर लगातार आगे बढ़ाया. अंत में विहान मल्होत्रा ने भी अहम योगदान दिया. भारत ने 41.1 ओवर में सिर्फ 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है. अब उसकी नजर छठी बार खिताब जीतने पर होगी. फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल
EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर 
2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
MORE
Advertisement