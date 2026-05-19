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India vs Afghanistan Squad 2026: अफगान‍िस्तान सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, 5 नए चेहरों की एंट्री

India Squad for Afghanistan ODI and Test Series 2026: जून में होने वाली भारत-अफगानिस्तान टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : May 19, 2026, 04:58 PM IST

India vs Afghanistan Squad 2026: अफगान‍िस्तान सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, 5 नए चेहरों की एंट्री

Image Source- BCCI

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भारत में इस समय इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच अपने चरम पर है, जिसका खिताबी मुकाबला 31 मई को खेला जाना है. लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए एंटरटेनमेंट यहीं खत्म नहीं होगा. आईपीएल के तुरंत बाद जून के महीने में भारतीय टीम एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर जलवा बिखेरती नजर आएगी. भारतीय टीम जून में अफगानिस्तान की मेजबानी करने जा रही है, जहां दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज खेली जाएगी.

इस महत्वपूर्ण घरेलू सीरीज के लिए 19 मई को मेन्स सिलेक्शन कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी गई. दोनों देशों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच का आगाज 6 जून से मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में होगा, जिसके लिए 14 सदस्यीय भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है.

टेस्ट में दूसरी बार आमने-सामने होंगी दोनों टीमें

साल 2018 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत और अफगानिस्तान की टीमें टेस्ट क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. साल 2018 में अफगानिस्तान ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत के खिलाफ ही अपना पहला ऐतिहासिक ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला था. उस मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को एक पारी और 262 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी थी.

रोहित-विराट की जगह बरकरार

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है. चयनकर्ताओं ने अनुभवी दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली पर अपना भरोसा बरकरार रखा है और दोनों को वनडे टीम में शामिल किया है. टेस्ट टीम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है.

टेस्ट टीम की उप-कप्तानी अब ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को सौंप दी गई है, हालांकि पंत टेस्ट टीम में बतौर खिलाड़ी अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं. इसके अलावा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर टीम से नजरअंदाज किया गया है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने साफ किया कि इस बैठक में मोहम्मद शमी के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं हुई.

बुमराह को मिला आराम

टीम इंडिया के प्रीमियम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के आगामी महत्वपूर्ण दौरे को ध्यान में रखते हुए इस पूरी सीरीज से आराम दिया गया है, ताकि उनके वर्कलोड को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके. बुमराह की अनुपस्थिति में चयनकर्ताओं ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई नए चेहरों को टीम में मौका दिया है. इन नए खिलाड़ियों में मानव सुथार, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव के नाम शामिल हैं. 

जानिए अफगानिस्तान के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल

इस दौरे की शुरुआत 6 जून को मुल्लांपुर में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से होगी, जो भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इसके बाद दोनों टीमें लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में आमने-सामने होंगी. 

 

पहला वनडे मैच 14 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में और तीसरा व अंतिम वनडे मैच 20 जून को चेन्नई में आयोजित होगा. ये तीनों ही वनडे मुकाबले दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे. शुभमन गिल को दोनों ही फॉर्मेट के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.

टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल.

ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

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