FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
India vs Afghanistan Series: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान की सीरीज? एक क्लिक में पाएं A to Z डिटेल्स

India vs Afghanistan Series: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान की सीरीज? एक क्लिक में पाएं A to Z डिटेल्स

Don 3 Controversy: रणवीर सिंह ने FWICE पर दर्ज कराया मुकदमा, क्या अब फिल्म की शूटिंग पर लगेगा ब्रेक?

Don 3 Controversy: रणवीर सिंह ने FWICE पर दर्ज कराया मुकदमा, क्या अब फिल्म की शूटिंग पर लगेगा ब्रेक?

16 की उम्र से एक ही ब्रेकफास्ट कर रही हैं क्रिकेटर Pratika Rawal, बताया हेल्दी लाइफ सीक्रेट

16 की उम्र से एक ही ब्रेकफास्ट कर रही हैं क्रिकेटर Pratika Rawal, बताया हेल्दी लाइफ सीक्रेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ये 10 जानवर, जानें कैसे काम करती है इनकी छठी इंद्रिय

धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ये 10 जानवर, जानें कैसे काम करती है इनकी छठी इंद्रिय

डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह

डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह

भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया

भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs Afghanistan Series: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान की सीरीज? एक क्लिक में पाएं A to Z डिटेल्स

India vs Afghanistan Series: वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे. इससे पहले जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कब, कहां और कैसे सीरीज देख सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 03, 2026, 04:38 PM IST

India vs Afghanistan Series: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान की सीरीज? एक क्लिक में पाएं A to Z डिटेल्स

India vs Afghanistan Series

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

31 मई रविवार को आईपीएल 2026 का अंत हो गया है और अब फैंस के भारतीय टीम के खिलाड़ियों के एक साथ देश के लिए खेलता हुआ देखना चाहते हैं. आईपीएल के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जानी है. हालांकि, फैंस अब इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे. इससे पहले जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कब, कहां और कैसे सीरीज देख सकते हैं. 

कब खेला जाएगा टेस्ट मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मुकाबला खेला जाना है. ये मुकाबला 6 जून से 10 जून तक खेला जाएगा. साल 2018 के बाद पहली बार भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जाना है. इस मैच के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम में कई नए खिलाड़ियों को पहली बार चुना गया है. 

कब और कहां खेली जाएगी भारत-अफागानिस्तान सीरीज?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच 6 दून से 10 तक खेला जाएगा. उसके बाद दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे मुकाबला 13 जून को खेला जाना है, जबकि दूसरा मैच 17 जून और आखिरी मैच 10 जून को खेला जाएगा. 

  • टेस्ट मैच- भारत बनाम अफगानिस्तान, 6-10 जून (न्यू चंडीगढ़)
  • पहला ODI- भारत बनाम अफगानिस्तान, 13 जून (धर्मशाला)
  • दूसरा ODI- भारत बनाम अफगानिस्तान, 17 जून (लखनऊ)
  • तीसरा ODI- भारत बनाम अफगानिस्तान, 19 जून (चेन्नई)

कहां होगी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगी. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी. 

टेस्ट मैच के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया 

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ये 10 जानवर, जानें कैसे काम करती है इनकी छठी इंद्रिय
धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ये 10 जानवर, जानें कैसे काम करती है इनकी छठी इंद्रिय
डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह
डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह
भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया
भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया
Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार
Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार
Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
MORE
Advertisement
धर्म
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
Vastu Tips: घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
Numerology: आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  
राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक
MORE
Advertisement