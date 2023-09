ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, देखें खिलाड़ियों की लिस्ट

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 22 सितंबर को मोहाली में होगा. दूसरा मैच 24 सितंबर को इंदौर और तीसरा मैच 27 सितंबर को राजकोट में होगा. इस मैच के बाद यही दोनों टीमें विश्व कप में भी 8 अक्टूबर को आमने-सामने होंगी.

इस सीरीज के लिए कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर न प्रेस कांफ्रेंस करके टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज के शुरुआती मैच में टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल होंगे. वहीं, रोहित शर्मा तीसरे मैच में टीम के कप्तान होंगे. पहले दो मैचों से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है. टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन की वनडे में वापसी हो चुकी है. इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका मिला है.

पहले मैच में होंगे ये खिलाड़ी

केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उप-कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, शुबमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद . शमी, मो. सिराज, प्रसीद कृष्णा.

तीसरे और अंतिम वनडे के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, (उप-कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल*, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, आर अश्विन, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद। शमी, मो. सिराज.

