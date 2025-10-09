IND vs WI 2nd Test Match Playing 11: दिल्ली टेस्ट में कौन अंदर, कौन बाहर? कोच ने कंफर्म कर दी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

भारत vs वेस्टइंडीज टेस्ट मैच प्लेइंग 11: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट टीम इंडिया ने महज 3 दिन में जीत लिया था. अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जाना है. इस टेस्ट में टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगी या रेगुलर टीम ही खेलेगी? इसका जवाब असिस्टेंट कोच ने दे दिया है.

IND vs WI 2nd Test Match Playing 11: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में खेलने वाली टीम इंडिया का खुलासा हो गया है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारत ने वेस्टइंडीज को बुरी तरह धोते हुए अहमदाबाद में महज 3 दिन में जीत लिया था. अब दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार (10 अक्टूबर) से शुरू होने वाला है. दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन (Team India playing XI) में किसे जगह मिलेगी और कौन बाहर बैठेगा, यह जानकारी टीम मैनेजमेंट ने दे दी है. सीरीज में 1-0 से आगे होने के बावजूद टीम मैनेजमेंट इस टेस्ट में किसी तरह का प्रयोग नहीं करने जा रहा है. इसका मतलब है कि अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में खेली टीम ही दूसरे टेस्ट मैच में उतारे जाने की संभावना है.

क्या जानकारी दी है टीम मैनेजमेंट ने?

टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोएशे ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली टेस्ट में उतरने वाली टीम की जानकारी दी है. डोएशे ने कहा कि दिल्ली टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया में संभावित तौर पर फिलहाल किसी बदलाव की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि हम संयोजन में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं देख रहे हैं.

नितीश कुमार रेड्डी को मिलेगा मौका

डोएशे से जब प्लेइंग इलेवन में तीसरेसीमर के तौर पर नितीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) के बने रहने की भी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि जब हम विदेशी दौरे पर जाते हैं तो हमारे पास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का होना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए हमारा उद्देश्य टीम इंडिया के लिए एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर तैयार करना है. ओवरसीज टेस्ट मैचों में नितीश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके चलते टीम मैनेजमेंट उन्हें बैक कर रहा है और ग्रूम होने के लिए और मौके देने को तैयार है.

बल्लेबाज बेहतरीन, अब बॉलिंग स्किल सुधारने का समय

डोएशे ने नितीश की तारीप करते हुए कहा कि वे बेहतरीन बल्लेबाज हैं. यह बात उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सबको दिखा दी है. अब इस सीरीज में वे अपनी गेंदबाजी के स्किल को अच्छा कर सकते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि टीम का संतुलन बिगाड़े बिना नितीश को खेलने का एक और अच्छा मौका मिल रहा है. हमारे हिसाब से वे एक शानदार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. नितीश की चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें विदेशी सीरीज में खेलने का मौका मिले. आगे देखना ज्यादा जरूरी यह है कि उन्हें खेलने का समय कैसे मिलता है और अपनी गेंदबाजी को निखारने का मौका कैसे मिलता है.

पिछले टेस्ट में खेली थी टीम इंडिया की ये प्लेइंग इलेवन

ओपनिंग बल्लेबाज- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल.

मिडिल ऑर्डर- साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी.

फुल टाइम बॉलर्स- कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.