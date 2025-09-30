IND vs PAK: 5 अक्टूबर को फिर होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानें कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम
क्रिकेट
भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अक्टूबर को एक बार फिर मुकाबला खेला जाना है. हाल ही में एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमों के बीच तीन बार मुकाबला खेला गया था. पहले ग्रुप स्टेज फिर सुपर 4 और फाइनल में दोनों टीमें भिड़ी थी. वहीं अब महिला टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है. एक महीने के अंदर ही चौथी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कब और कहां खेला जाएगा.
5 अक्टूबर को फिर खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच 5 अक्टूबर रविवार को कोलोंबो में मुकाबला खेला जाएगा. वर्ल्ड कप 2025 का ये छठा मुकाबला होगा. हालांकि एशिया कप 2025 में पुरुषों की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई थी. अब देखना ये है कि क्या महिला भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करेगी और जीत का चौका लगा पाएगी.
कब खेला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल?
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आगाज आज यानी 30 सितंबर से हुआ है. आईसीसी इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में है. यानी पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होंगे, जबकि अन्य मैच भारत में होंगे. इसका पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा. वहीं फाइनल 2 नवंबर को खेला जाना है. पाकिस्तान के कारण सेमीफाइनल 1 और फाइनल के वेन्यू सामने नहीं आया है.
कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर हो रहा है. वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर हो रही है.
