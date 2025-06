IND vs ENG 1st Test: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले में खेला जा रहा है. जिसमें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. ऐसे में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी. इंग्लैंड ने मैच से एक दिन पहले ही अपने प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है.

जिसमें 6 महीने के बाद क्रिस वोक्स की टीम में वापसी हुई है. वही जैकब बेथेल की जगह ओली पोप खेलते हुए नजर आएंगे. वही भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में भी कई नए चहेरे दिखाई देंगे. जिसमें साई सुदर्शन से लेकर प्रसिद्ध कृष्णा तक शामिल है.

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में साई सुदर्शन को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला है. उनको चेतेश्वर पुजारा ने कैप सौंपी. साई ने आईपीएल में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. जिसकी वजह से उनको प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है.

