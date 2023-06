KS Bharat की होगी छुट्टी, सबसे तेज 200 बनाने वाला ये खिलाड़ी अब करेगा विकेट के पीछे से खेल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टेस्ट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत का बल्ले से प्रदर्शन कुछ खास नहीं रही था.

India likely to try Ishan Kishan in place of KS Bharat against West Indies ind vs wi series 2023