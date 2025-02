भारत के कप्तान रोहित शर्मा को वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद से ही रोहित की किस्मत नाराज हो गई है. आप आंकड़े देखकर हैरान रह जाएंगे.

दरअसल वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल से भारत ने एक भी एकदिवसीय मैच में टॉस नहीं जीत पाई है. बांग्लादेश के खिलाफ टॉस हारते ही कप्तान रोहित शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

भारत के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

वनडे विश्व कप 2023 से ज्यादातर मैचों में रोहित शर्मा टीम के कप्तान रहे. मगर एक सीरीज में केएल राहुल ने भी कप्तानी की थी.

INDIA HAVE NOW LOST 11 TOSSES IN A ROW IN ODIs 🫣



Starting from the 2023 World Cup Final.#INDvsBAN #ChampionsTrophy pic.twitter.com/TcKC79d8Lr