भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG TEST SERIES) के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Cricket Ground) में खेला जा रहा है. जिसमें भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने शतक जड़कर इंग्लैंड को बैकफुट धकेल दिया है. लेकिन शुभमन बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट में बड़ी चूक कर बैठे हैं. जिसपर विवाद छिड़ गया है. दरअसल गिल लीड्स टेस्ट के पहले दिन काले मोजे पहनकर बल्लेबाजी करने उतरे. यह आईसीसी के नियमों का उल्लघंन है. आइए जानें आखिर पूरा मामला क्या है.



आईसीसी क्रिकेट नियमों के अनुसार टेस्ट प्रारुप में ड्रेस के लिए सख्त निर्देश हैं. टेस्ट में मुकाबले के दौरान सफेद, क्रीम या हल्के ग्रे रंग के मोजे पहन सकते हैं. MCC के नियम 19.45 में साफ तौर पर लिखा गया है कि काले रंग के मोजे का इस्तेमाल टेस्ट क्रिकेट में नहीं किया जा सकता है.

You can violate ICC rules just by wearing black socks. ICC is thinking of imposing a fine on Shubhman Gill 🙄 pic.twitter.com/sy1B7Oi6uM