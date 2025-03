भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से धुल चटा दी है. जिसके साथ ही अब भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलेगी. भारत के स्पिन चौकड़ी के सामने न्यूजीलैंड की टीम डरी हुई नजर आई.

चैंपियंस ट्रॉफी का डेब्यू मैच खेल रहे वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी का मुजायारा पेश किया. वरुण ने 10 ओवर में 41 रन देकर 5 विकेट झटके. वही कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए. जबकि जडेजा, शमी और अक्षर को 1 -1 सफलता मिली.

A Five Star Performance 🖐️



Varun Chakaravarthy with five wickets for the night 🥳



Updates ▶️ https://t.co/Ba4AY30p5i#TeamIndia | #NZvIND | #ChampionsTrophy | @chakaravarthy29 pic.twitter.com/CqIuZNNlQt