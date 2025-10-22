FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND-W vs NZ-W: भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला, कौन कटाएगा सेमीफाइनल का टिकट?

'फिटनेस बनाए रखने लिए घरेलू क्रिकेट खेले रो-को...' विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI के पूर्व सचिव ने दिया बयान

महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

क्या हैं Quasi Moons? पृथ्वी का एक और चंद्रमा कैसे है NASA की बड़ी खोज?

36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

IPL 2026 : पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में, क्या है इस कहावत का ईशान किशन 'कनेक्शन'?

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

क्रिकेट

IND-W vs NZ-W: भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला, कौन कटाएगा सेमीफाइनल का टिकट?

India-w vs New Zealand-W: भारतीय टीम पिछले तीन मैच में हार से सबक लेकर गुरुवार को यहां महिला वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 22, 2025, 10:38 PM IST

IND-W vs NZ-W

भारतीय टीम पिछले तीन मैच में हार से सबक लेकर गुरुवार को यहां महिला वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अगर डीवाई पाटिल स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम को हरा देती है, तो वो सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी टीम बन जाएगी. लेकिन अगर वो पिछले तीन मैच की तरह गलतियां करती है और हार जाती है, तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है.

भारतीय टीम अगर न्यूजीलैंड से हार जाता है, तो उसे सेमी फाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले मैच में जीत के लिए दुआ करनी होगी और फिर बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप लीग मैच में भी जीत हासिल करनी होगी. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. टीम इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंचने का प्रबल दावेदार थी. लेकिन लगातार तीन मैच में हार का सामना करने के कारण उसके समीकरण बिगड़ गया है.

भारत ने अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए पिछले मैच में जेमिमा रोड्रिग्स को बाहर करके स्विंग गेंदबाजी में माहिर रेणुका ठाकुर को टीम में रखा था. लेकिन उनकी ये रणनीति भी कारगर साबित नहीं हुई. भारत अगर इसी संयोजन के साथ उतरता है, तो दबाव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली हरलीन देओल पर होगा, जो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाई हैं. यहां की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है. लेकिन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को दूसरी पारी में ओस के प्रभाव को लेकर सतर्क रहना होगा.

भारत-न्यूजीलैंड की महिला टीमें

टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, राधा यादव और उमा छेत्री.

न्यूजीलैंड- सोफी डिवाइन (कप्तान), इसाबेला गेज (विकेटकीपर), मैडी ग्रीन, पॉली इंगलिस (विकेटकीपर), बेला जेम्स, जॉर्जिया प्लिमर, सूजी बेट्स, ब्रुक हॉलिडे, अमेलिया केर, ईडन कार्सन, ब्री इलिंग, जेस केर, रोजमेरी मैयर, हन्ना रोवे और ली ताहुहु.

