IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

IND-W vs SL-W Highlights: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने 59 रनों से जीत लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 30, 2025, 11:38 PM IST

IND-W vs SL-W Highlights

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 59 रनों से अपने नाम कर लिया है. भारत ने आईसीसी इवेंट की शुरुआत जीत के साथ की है. भारत ने श्रीलंका को 271 (DLS) रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 211 रनों पर सिमट गई. भारतीय गेंदबाजों ने काफी घातक प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम को टारगेट बनाने नहीं दिया. 

श्रीलंका को मिला था 271 रनों का लक्ष्य

श्रीलंका के सामने 47 ओवरों में 271 रनों का टारगेट था, जिसकी पीछा करते उतरी टीम ने 45.4 ओवरों में 211 रनों पर ढेर हो गई और 59 रनों से मुकाबला गंवा दिया टीम के लिए चमारी अथापत्थु ने 43 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा नीलाक्षी डी सिल्वा ने 35, हर्षिता समरविक्रमा 29, अचिनी कुलसुरिया 17, हसनी परेरा 14, विषमि गुणरत्ने 11, कविशा दिलहारी 15, अनुष्का संजीवनी 6, सुगंधिका कुमारी 10, उदेशिका प्रबोधनी नाबाद 14 और इनोका राणावीरा 3 रन बना सकी. 

भारत-श्रीलंका मैच में बारिश ने डाली थी अपनी खलल

भारतीय टीम की पारी के 10 ओवरों के बाद बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मैच को काफी देर तक रोकना पड़ा था. हालांकि तब अंपायर्स ने फैसला लिया की पारी से 2 ओवर घटा दिया जाए. फिर 48 ओवरों का खेल शुरू. लेकिन बारिश फिर विलेन बनी और काफी देर इंतजार के बाद बारिश रुकी और मैच शुरू किया गया. लेकिन इस बार अंपायर्स ने दोनों पारियों को 47-47 ओवरों का रखा. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

श्रीलंका के लिए इस मैच में इनोका राणावीरा ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. उन्होंने कुल 4 विकेट लिए. उदेशिका प्रबोधनी ने 2 विकेट. जबकि अचिनी कुलसुरिया और चमारी अथापत्थु ने 1-1 विकेट अपने किया. वहीं भारतीय टीम के लिए दिप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. वहीं स्नेह राण और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट, क्रांति गौड़, अमनजीत कौर और प्रतीका रावल ने 1-1 विकेट लिया. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

भारतीय टीम पहले बल्लेबाज कर रही थी. तभी पारी के 10वें ओवर के बाद बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद अंपायर्स ने 47-47 ओवरों का मैच रखने का फैसला किया. टीम इंडिया ने 47 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए थे. टीम के लिए अमनजीत कौर ने 57 रनों और दिप्ति शर्मा ने 53 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा हर्लीन दयोल 48, स्नेह राणा नाबाद 28 रन, स्मृति मंधाना 8, हरमनप्रीत कौर 21, जेमिमाह रोड्रिग्स 0 और ऋचा घोष ने 2 रन बनाए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

