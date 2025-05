भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार 11 मई को कोलंबो में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने दमदार शुरुआत की और स्मृति मंधाना ने पारी को आगे बढ़ाया. मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ एक शानदार पारी खेली और शतक ठोक दिया. इसी के साथ मंधाना ऐसा करने वाली दुनिया की तीसरी बल्लेबाज बन गई हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में शानदार पारी खेली है और ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया है. उन्होंने 101 गेंदों नें 2 छक्के और 15 चौकों की मदद से 116 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 114 से भी अधिक रहा है. उन्होंने पहले विकेट के लिए प्रतिका रावल के 70 रनों का साझेदारी की. उसके बाद हरलीन देयोल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 120 रनों का पार्टनरशिप की.

MOST ODI HUNDREDS FOR INDIA IN WOMEN'S CRICKET:



Smriti Mandhana - 11* (102 innings).



Mithali Raj - 7 (211 innings).



