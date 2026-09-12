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IND vs SL Asia Cup Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें दुबई की पिच रिपोर्ट

IND vs SL Asia Cup 2026 Final Pitch Report: महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच रविवार 13 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 12, 2026, 10:48 PM IST

IND vs SL Asia Cup Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें दुबई की पिच रिपोर्ट

IND vs SL Asia Cup Final Pitch Report (Photo ESPN)

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महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच रविवार 13 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है. भारतीय महिला टीम ने अब तक 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है और इस बार टीम की नजरे 8वीं ट्रॉफी पर होंगी. लेकिन श्रीलंका को फाइनल हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि साल 2024 फाइनल में श्रीलंका ने ही भारतीय टीम को हराया था. इस मैच में पिच अपनी अहम भुमिका निभाने वाली है. आइए जानते हैं कि दुबई की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा. 

दुबई की पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच से स्पिन गेंदबाजों को टूर्नामेंट में काफी मदद मिली है. इसके साथ ही शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज भी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं. बल्लेबाजों को यहां रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि, अगर बल्लेबाजों को स्कोर करना है, तो उन्हें धैर्य के साथ पहले क्रीज पर अपने पैर जमाने होंगे. वरना गेंदबाज बल्लेबाजों पर हावी पड़ सकते हैं. इतना ही नहीं, रविवार को दुबई में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका न के बराबर है.

किस टीम का पलड़ा भारी

भारतीय टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दमदार रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 25 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. वहीं, सिर्फ 5 मुकाबलों में ही श्रीलंका को जीत नसीब हो सकी है. हालांकि, एशिया कप 2024 के फाइनल में श्रीलंका ने भारतीय टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया था.

एशिया कप 2026 के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारतीय टीम- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्मृति मंधाना,, शफाली वर्मा, प्रतीका रावल, दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और गुनालन कमलिनी.

श्रीलंकाई टीम- चमारी अथापथु (कप्तान), कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, हसनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्या, विश्मी गुणरत्ने, देवमी विहंगा, काव्या कविंदी और चेतना विमुक्ति.

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