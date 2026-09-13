Asia Cup 2026 Final Highlights: भारत ने जीता एशिया कप का 8वां खिताब, फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराया

Asia Cup 2026 Final Highlights: महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच रविवार 13 सितंबर को दुबई में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 72 रनों से अपने नाम कर लिया है.

महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच रविवार 13 सितंबर को दुबई में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 72 रनों से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने महिला एशिया कप के इतिहास में 8वां खिताब जीत लिया है. भारत ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को 184 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 111 रनों पर ही सिमट गई. फाइनल मैच में स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने काफी शानदार बैटिंग की और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

श्रीलंका को मिला था 184 रनों का लक्ष्य

खिताब जीतने के लिए श्रीलंका के सामने 184 रनों का विशाल लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए टीम 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना सकी. टीम का आखिरी विकेट पारी की आखिरी गेंद पर गिरा. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी कप्तान चमारी अथापथु ने 36 रनों की खेली. इसके अलावा विष्मी गुणरत्ने 20 और निलाक्षिका सिल्वा ने 22 रनों की पारी खेली. हालांकि, टीम के सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए.

भारत ने जीता 8वां खिताब

भारतीय टीम ने टी20 फॉर्मेट एशिया कप में चौथा खिताब अपने नाम किया था. टीम ने टी20 फॉर्मेट एशिया कप 2012, 2016, 2022 और 2026 में जीता है, जबकि टीम ने वनडे फॉर्मेट एशिया कप के सभी सीजन अपने नाम किए हैं. वनडे फॉर्मेट एशिया कप अब तक 4 बार खेला गया है और सभी बार टीम इंडिया ने जीत हासिल की है.

महिला T20I एशिया कप विजेता

2012- भारत

2016- भारत

2018- बांग्लादेश

2022- भारत

2024- श्रीलंका

2026- भारत



ऐसी रही भारतीय महिला टीम की पारी

भारतीय महिला टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए शैफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 68 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 59 रनों की पारी खेली. हालांकि, दोनों ओपनर के बीच 129 रनों की शानदार साझेदारी भी हुई. वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 14, ऋचा घोष 17, दीप्ति शर्मा 5, भारती फुलमली ने नाबाद 2 और गुनालन कमलिनि ने नाबाद 15 रनों की पारी खेली.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

फाइनल में भारतीय टीम के लिए श्री चरणी ने 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा क्रांति गौड़, शैफाली वर्मा और प्रेमा रावत ने 1-1 विकेट चटकाया है. हालांकि, श्रीलंका की ओर से मिताली अयोध्या, चमारी अथापथु और चमुदी प्रबोधा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.