इंटरनेशनल क्रिकेट में Smriti Mandhana का बोलबाला, ऐसा करने वाली बनीं दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना रविवार 28 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे कर लिए हैं और साथ ही भारत के लिए ऐसा करने वाली दूसरी महिला बल्लेबाज भी बन गई हैं. इतना ही नहीं मंधाना ये कारनामा करने वाली दुनिया की चौथी बल्लेबाज हैं. स्मृति ने श्रीलंका के खिलाफ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मैच ये उपलब्धि हासिल की है.

स्मृति मंधाना का महिला क्रिकेट पर दबदबा

श्रीलंका के खिलाफ चौथे मैच में मंधाना ने 48 गेंदों में 80 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में 10,000 रन भी पूरे कर लिए हैं. भारत के लिए ये कारानमा इससे पहले मिताली राज ही कर पाई थी. लेकिन अब मंधाना दूसरे स्थान पर आ गई हैं. इसके अलावा दुनिया में भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने ये उपलब्धि हासिल की थी. लेकिन अब स्मृति मंधाना ने भी ये कारनामा कर दिया है और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं.

सबसे कम पारियों में 10000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी

स्मृति मंझाना 281 पारी

मिताली राज 291 पारी

चार्लोट एडवर्ड्स 308 पारी

सूजी बेट्स 314 पारी

ऐसा रहा चौथा मुकाबला

भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए थे. टीम के लिए स्मृति मंधाना ने 80 और शफाली वर्मा 79 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ऋचा घोष ने 16 गेंदों में नाबाद 40 रन और हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 16 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना सकी और 30 रनों से मुकाबला गंवा दिया. टीम के लिए कप्तान चमारी अथापत्थु ने सबसे बड़ी 52 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी और विस्फोटक पारी नहीं खेल सकी.

