ब्रेकिंग न्यूज़

PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं की लिचिंग पर शोर जबकि हमारे देश में भी लिंचिंग होती है, गांधी-नेहरू के भारत को 'लिंचिस्तान' में बदल दिया | उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस अपराधी को किसी केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए

यूपी लेखपाल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा, बढ़ी पोस्ट की संख्या

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर 22 हजार से ज्यादा भर्तियां, 10वीं पास इस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...

क्रिकेट

क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट में Smriti Mandhana का बोलबाला, ऐसा करने वाली बनीं दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी

Smriti Mandhana 10,000 Runs in International: स्मृति मंधाना रविवार 28 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे कर लिए हैं और साथ ही भारत के लिए ऐसा करने वाली दूसरी महिला बल्लेबाज भी बन गई हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 29, 2025, 02:23 PM IST

Smriti Mandhana 10,000 Runs in International

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना रविवार 28 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे कर लिए हैं और साथ ही भारत के लिए ऐसा करने वाली दूसरी महिला बल्लेबाज भी बन गई हैं. इतना ही नहीं मंधाना ये कारनामा करने वाली दुनिया की चौथी बल्लेबाज हैं. स्मृति ने श्रीलंका के खिलाफ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मैच ये उपलब्धि हासिल की है. 

स्मृति मंधाना का महिला क्रिकेट पर दबदबा

श्रीलंका के खिलाफ चौथे मैच में मंधाना ने 48 गेंदों में 80 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में 10,000 रन भी पूरे कर लिए हैं. भारत के लिए ये कारानमा इससे पहले मिताली राज ही कर पाई थी. लेकिन अब मंधाना दूसरे स्थान पर आ गई हैं. इसके अलावा दुनिया में भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने ये उपलब्धि हासिल की थी. लेकिन अब स्मृति मंधाना ने भी ये कारनामा कर दिया है और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं. 

सबसे कम पारियों में 10000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी

  • स्मृति मंझाना 281 पारी
  • मिताली राज 291 पारी
  • चार्लोट एडवर्ड्स 308 पारी 
  • सूजी बेट्स 314 पारी

ऐसा रहा चौथा मुकाबला

भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए थे. टीम के लिए स्मृति मंधाना ने 80 और शफाली वर्मा 79 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ऋचा घोष ने 16 गेंदों में नाबाद 40 रन और हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 16 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना सकी और 30 रनों से मुकाबला गंवा दिया. टीम के लिए कप्तान चमारी अथापत्थु ने सबसे बड़ी 52 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी और विस्फोटक पारी नहीं खेल सकी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

