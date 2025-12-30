IND vs SL 5th T20 Pitch Report: गेंदबाज बनाएंगे दवाब या बल्लेबाज बोलेंगे हल्ला, जानें कैसी है तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

असम CM हिमंता की घुसपैठियों को चेतावनी कहा 'सरकार सब पर एक्शन लेगी' | गुरुग्राम के पब संचालकों को पुलिस का नोटिस, संचालकों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तय होगी

क्रिकेट

IND vs SL 5th T20 Pitch Report: तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी मुकाबला खेला जाना है. यहां जानिए मैदान की पिच रिपोर्ट कैसी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 30, 2025, 09:54 AM IST

IND vs SL 5th T20 Pitch Report

भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती 4 मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं और सीरीज पहले ही 4-0 से जीत ली है. ऐसे में अब टीम इंडिया श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने की कोशिश करेगी. वहीं श्रीलंका की अगर क्लीन स्वीप से बचना है, तो हर हाल में आखिरी टी20 जीतना ही होगा. लेकिन श्रीलंका के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा, जिसमें पिच अहम भुमिका निभा सकती है. आइए जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसे मदद मिलती है. 

तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी मुकाबला खेला जाना है. इस सीरीज में दो मुकाबले इसी मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर ने कातिलाना गेंदबाजी की थी. भारतीय बल्लेबाजों ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की थी. ऐसे में इस पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है. इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. पिछले मैच में भी भारत ने 221 रन बनाए थे और श्रीलंका ने 191 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. ऐसे में जाहिर है कि गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर कुछ भी नहीं है. 

भारत-श्रीलंका के हेड टू हेड

भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच अब तर कुल 29 मुकाबले खेले गए है, जिसमें भारतीय टीम ने 23 बार जीत हासिल की है. हालांकि श्रीलंका की टीम सिर्फ 5 बार जीती है और एक मैच बेनतीजा रहा है. हालांकि टी20 क्रिकेट में भारत ने एकतरफा श्रीलंका की टीम पर दबदबा बनाया हुआ है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका ठाकुर और श्री चरणी.

श्रीलंका- हर्षिता समाराविक्रमा, हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, नीलाक्षिका सिल्वा, मालशा शेहानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), रश्मिका सेवंडी, काव्या कविंदी और निमाशा मदुशानी.

