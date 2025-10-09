IND-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, 103 रनों के स्कोर पर गंवाए 6 विकेट

IND-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो गया है और टीम ने सिर्फ 103 रनों के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिया है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशापट्टनम में खेला जा रहा है. इस मैच में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लया था और उनका फैसला अभी तक काफी सही साबित हुआ है. अफ्रीका ने भारतीय टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. टीम इंडिया ने 100 रनों के भीतर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए. कप्तान हरमनप्रीत कौर से लेकर स्मृति मंधाना तक सभी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं.

टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर हुआ फ्लॉप

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के बीच ओपनिंग अर्धशतकीय साझेदारी निभाई. लेकिन 55 रनों के स्कोर पर मंधाना ने प्रतिका का साथ छोड़ दिया. उसके बाद 83 रनों के स्कोर पर हरलीन दयोल पवेलियन लौट गई. फिर 91 रनों के स्कोर पर प्रतिका रावल आउट हो गई. वहीं 92 रनों पर जेमिमा रोड्रिग्स का विकेट गिर गया. वहीं 100 रनों पर हरमनप्रीत कौर भी आउट हो गई. हालांकि दीप्ति शर्मा भी पवेलियन लौट गई और खुल 6 विकेट खो गए हैं.

टीम के लिए प्रतिका रावल ने 37 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा स्मृति मंधाना 23, हरलीन दयोल 13, हरमनप्रीत कौर 9, जेमिमा रोड्रिग्स 0 और दीप्ति शर्मा केवल 4 रन बना सकी. हालांकि टीम की हालत काफी खराब है और टीम ने मेहज 103 रनों के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिया है. 27 ओवरों तक टीम इंडिया का स्कोर 103/6 (27).

अब तक विजय रही टीम इंडिया

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने अब तक दो मुकाबले खेल लिए हैं. हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम का तीसरा मुकाबला है. वहीं शुरुआती दोनों मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं. सबसे पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 59 रनों से जीत हासिल की. उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 88 रनों से विशाल जीत दर्ज की.

