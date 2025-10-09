Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका

विशाखापत्तनम में दिखा स्मृति मंधाना का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ बनाया ये रिकॉर्ड ...

कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका की महिला टीम ने 3 विकेट से अपने नाम कर ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 09, 2025, 11:44 PM IST

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका की महिला टीम ने 3 विकेट से अपने नाम कर ली है. इसके साथ ही अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में भारत की विजयरथ पर लगाम लगा दी है. इससे पहले टीम इंडिया ने दोनों शुरुआती मैच जीते थे. वहीं अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार भारत को हराया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की ताबड़तोड़ की पारी टीम के काम नहीं आ सकी. 

अफ्रीका को मिला था 252 रनों का लक्ष्य

टीम इंडिया ने अफ्रीका को 252 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 6 रनों के स्कोर पर तनजीम ब्रिट्स के रूप अपना पहला विकेट गंवा दिया था. फिर 18 रनों के स्कोर पर टीम को दूसरा झटका लगा. 57 रनों पर अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे. हालांकि 58 रनों के स्कोर पर टीम का चौथा विकेट गिरा. फिर टीम ने 81 रनों के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए. हालांकि उसके बाद लौरा वोल्वार्ड्ट और क्लो ट्रायॉन के बीच 61 रनों की साझेदारी हुई. फिर 124 रनों पर टीम का छठा विकेट गिरा और अंत में 211 रनों पर टीम का 7वां विकेट गिरा. उसके बाद नादिन डी क्लर्क ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को हारा हुआ मैच 3 विकेट से जिता दिया. 

टीम के लिए लौरा वोल्वार्ड्ट ने 70, क्लो ट्रायॉन 49, मैरिजन कैप्प ने 20 रनों की पारियां खेली. इसके अलावा नादिन डी क्लर्क ने 54 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 84 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. 

लगातार तीन वर्ल्ड कप में हारा भारत

साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप के अलावा पिछले दो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को शिकस्त दी है. साल 2017, 2022 और अब 2025 लगातार तीन वर्ल्ड कप में अफ्रीका ने भारत को हराया है. इसके साथ ही अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में भारत की विजयरथ पर भी लगाम लगा दी है. इससे पहले भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था. 

टीम के काम नहीं आई ऋचा घोष की पारी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और सिर्फ 153 रनों के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि टीम 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी. लेकिन फिर ऋचा घोष ने पारी का जिम्मा संभाला और 77 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाए. हालांकि वो अपने शतक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था. 

टीम के लिए प्रतिका रावल ने 37, स्मृति मंधाना 23, हरलीन दयोल 13, जेमिमा रोड्रिग्स 0, हरमनप्रीत कौर 9, दीप्ति शर्मा 4, अमनजोत कौर 13, स्नेह राणा 33, क्रांति गौड़ 0, और श्री चरणी ने भी 0 रन बनाए. हालांकि टीम फाइटिंग टोटल तक पहुंच गई थी. लेकिन टीम को जीत नहीं मिल सकी. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इस मैच में क्लो ट्रायॉन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए. मैरिजेन कप्प, नादिन डी क्लर्क और नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि सेखुखुने को एक विकेट मिला. वहीं भारत की ओर से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट अपने नाम किया. वहीं अमनजोत कौर, श्री तरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट चटकाया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE