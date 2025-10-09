IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका की महिला टीम ने 3 विकेट से अपने नाम कर ली है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका की महिला टीम ने 3 विकेट से अपने नाम कर ली है. इसके साथ ही अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में भारत की विजयरथ पर लगाम लगा दी है. इससे पहले टीम इंडिया ने दोनों शुरुआती मैच जीते थे. वहीं अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार भारत को हराया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की ताबड़तोड़ की पारी टीम के काम नहीं आ सकी.

अफ्रीका को मिला था 252 रनों का लक्ष्य

टीम इंडिया ने अफ्रीका को 252 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 6 रनों के स्कोर पर तनजीम ब्रिट्स के रूप अपना पहला विकेट गंवा दिया था. फिर 18 रनों के स्कोर पर टीम को दूसरा झटका लगा. 57 रनों पर अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे. हालांकि 58 रनों के स्कोर पर टीम का चौथा विकेट गिरा. फिर टीम ने 81 रनों के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए. हालांकि उसके बाद लौरा वोल्वार्ड्ट और क्लो ट्रायॉन के बीच 61 रनों की साझेदारी हुई. फिर 124 रनों पर टीम का छठा विकेट गिरा और अंत में 211 रनों पर टीम का 7वां विकेट गिरा. उसके बाद नादिन डी क्लर्क ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को हारा हुआ मैच 3 विकेट से जिता दिया.

टीम के लिए लौरा वोल्वार्ड्ट ने 70, क्लो ट्रायॉन 49, मैरिजन कैप्प ने 20 रनों की पारियां खेली. इसके अलावा नादिन डी क्लर्क ने 54 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 84 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाई.

लगातार तीन वर्ल्ड कप में हारा भारत

साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप के अलावा पिछले दो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को शिकस्त दी है. साल 2017, 2022 और अब 2025 लगातार तीन वर्ल्ड कप में अफ्रीका ने भारत को हराया है. इसके साथ ही अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में भारत की विजयरथ पर भी लगाम लगा दी है. इससे पहले भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था.

टीम के काम नहीं आई ऋचा घोष की पारी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और सिर्फ 153 रनों के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि टीम 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी. लेकिन फिर ऋचा घोष ने पारी का जिम्मा संभाला और 77 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाए. हालांकि वो अपने शतक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था.

टीम के लिए प्रतिका रावल ने 37, स्मृति मंधाना 23, हरलीन दयोल 13, जेमिमा रोड्रिग्स 0, हरमनप्रीत कौर 9, दीप्ति शर्मा 4, अमनजोत कौर 13, स्नेह राणा 33, क्रांति गौड़ 0, और श्री चरणी ने भी 0 रन बनाए. हालांकि टीम फाइटिंग टोटल तक पहुंच गई थी. लेकिन टीम को जीत नहीं मिल सकी.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इस मैच में क्लो ट्रायॉन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए. मैरिजेन कप्प, नादिन डी क्लर्क और नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि सेखुखुने को एक विकेट मिला. वहीं भारत की ओर से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट अपने नाम किया. वहीं अमनजोत कौर, श्री तरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट चटकाया.

