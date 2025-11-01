FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

त्तीसगढ़ में पीएम Modi ने कहा- मैं गरीबों की चिंता को समझ सकता हूं, जब भी मौका मिला गरीबों के लिए काम किया

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND-W vs SA-W Final: अगर बारिश से धुला फाइनल तो बनेगा चैंपियन? यहां जानिए ICC नियम से लेकर मौसम के हाल तक की डिटेल्स

IND-W vs SA-W Final Weather Report: वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल नवी मुंबई में खेला जाएगा. लेकिन अगर आईसीसी फाइनल बारिश में धुल जाता है, तो कौन सी टीम चैंपियन बनेंगी?

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 01, 2025, 04:21 PM IST

IND-W vs SA-W Final: अगर बारिश से धुला फाइनल तो बनेगा चैंपियन? यहां जानिए ICC नियम से लेकर मौसम के हाल तक की डिटेल्स

Navi Mumbai DY Patil Sports Academy

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल नवी मुंबई में खेला जाएगा. लेकिन अगर आईसीसी फाइनल बारिश में धुल जाता है, तो कौन सी टीम चैंपियन बनेंगी? फैंस को ये चिंता सताए जा रहा है कि बारिश होने पर क्या होगा और आईसीसी का इसपर क्या नियम है. आज आप यहां आईसीसी के नियम से लेकर नवी मुंबई में मौसम के हाल तक सभी की जानकारी जान सकते हैं. 

फाइनल में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नवी मुंबई में फाइनल 2 नंवबर को खेला जाना है. इस दौराम मुंबई में बारिश की पूरी संभावना है, जो फैंस के लिए बुरी खबर है. फाइनल के वक्त कुल 30 प्रतिशत बारिश की उम्मीद है. हालांकि बारिश खेल में खलल डाल सकती है और मुकाबले में रुकावट आ सकती है. लेकिन फैंस सोच रहे हैं कि फाइनल बारिश में धुल गया तो क्या होगा?

फाइनल के लिए है रिजर्व डे

आईसीसी के नियम के अनुसार, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है. हालांकि पहले तो मैच को तय दिन को ही पूरा कराने की पूरी कोशिश की जाती है. इसमें कई बार ओवर्स और रन में कटौती भी होती है. अब आईसीसी इवेंट के फाइनल जैसे मुकाबलों के लिए आईसीसी रिजर्व डे रखती है. ताकी अगर फाइनल तय दिन पर न हो पाए, तो उसे अगले दिन करवाया जा सके. यानी 2 नवंबर को बारिश हुई, तो मुकाबला 3 नंवबर को पूरा किया जाएगा. 

अगर बारिश में धुला मैच तो क्या होगा?

2 और 3 नवंबर यानी फाइनल और रिजर्व डे को भी बारिश होती है और मैच पूरा नहीं हो सकता है, तो क्या होगा. ऐसे में आईसीसी के नियमों के अनुसार, आईसीसी ट्रॉफी दोनों टीमों में शेयर कर दी जाएगी. यानी 2025 में भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमें विनर होगी.  

किस टीम का पलड़ा भारी

भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच अब तक 34 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 20 बार जीत हासिल की है. वहीं अफ्रीका की टीम सिर्फ 13 बार जीत सकी है. हालांकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. आंकड़ों गवाही दे रहे हैं कि भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री.

साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे और काराबो मेसो.

