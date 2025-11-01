FacebookTwitterYoutubeInstagram
लखनऊ को UNESCO से मिले 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' अवॉर्ड पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह बोले - प्रदेश को नई पहचान मिली

क्रिकेट

IND-W vs SA-W Final Tickets: भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले एक महिला क्रिकेट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 01, 2025, 11:48 PM IST

IND-W vs SA-W Final Tickets: फाइनल के टिकटों के लिए मची होड़, महिला क्रिकेट को लेकर हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान

IND-W vs SA-W Final Tickets

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचने से एक जीत दूर है और ऐसे में फैंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है. लेकिन टिकट नहीं मिलने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है. आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाना है, जिसके टिकट फैंस को मिल नहीं पा रहे हैं और उनके बीच इसकी होड़ मची हुई है. वहीं महिला क्रिकेट को लेकर कौर ने एक बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

सेमीफाइनल में भारतीय टीम के प्रदर्शन के बाद फाइनल के लिये डी वाई पाटिल स्टेडियम के बाहर टिकट के लिये प्रशंसकों की भीड़ देखी. स्टेडियम में फैंस को आकर्षित करने के लिए लीग चरण के टिकट की कीमत महज 100 रुपये और फाइनल के लिए 150 रुपये थी. लेकिन शनिवार दोपहर तक स्टेडियम में फैंस के लिए सारे टिकट बिक चुके थे. डीवाई पाटिल स्टेडियम की क्षमता लगभग 45,000 फैंस की है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए लीग स्टेज मैच में इस स्टेडियम में 25,116 दर्शक मौजूद थे. ये महिला वर्ल्ड कप के लीग चरण के लिए रिकॉर्ड है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान भी 34,651 दर्शक मौजूद थे.

महिला क्रिकेट पर बोली हरमनप्रीत कौर

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, हमारे जान-पहचान के लोग हमसे भी टिकट की मांग कर रहे है. लेकिन ये अच्छा लग रहा है. ऐसे दिन कम ही आते है, जब हम पर टीम टिकट मुहैया कराने का दबाव होता है. हमें पूरे अभियान के दौरान फैंस का साथ मिला. खासकर मुंबई में हमेशा से फैंस का पूरा साथ मिलता है. ये हमारे लिए शानदार है.

ठाणे जिले के पंडियन परिमल ने बताया कि मैं सुबह नौ बजे से ही यहां आया हूं लेकिन यहां काफी भीड है और किसी को टिकट नहीं मिल रहा है. ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट नहीं मिल पा रहा है. यहां बड़ी संख्या में लोग आये है इसमें कम से कम दो तीन प्रशंसकों को भी टिकट मिलना चाहिये.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड 

भारत- शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री. 

साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे और काराबो मेसो.

