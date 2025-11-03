IND-w vs SA-w Final prize Money: भारत की बेटियों ने जीता अपना पहला विश्व कप! इनामी राशि की टूटी सभी सीमाएं

भारत ने नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला वनडे विश्व कप 2025 जीत लिया ऐतिहासिक जीत से टीम इंडिया को ₹39.55 करोड़ की इनामी राशि मिली जो पुरुष टीम से भी ज्यादा है.

रविवार की रात नवी मुंबई का डी.वाई. पाटिल स्टेडियम जश्न से झूम उठा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने इतिहास रचते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीत लिया. यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की नई पहचान बन गई है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 50 ओवर में मजबूत स्कोर खड़ा किया. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और भारत ने मुकाबला यादगार अंदाज में अपने नाम कर लिया.

इनाम की बारिश

इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय टीम पर इनाम की बारिश भी हुई. आईसीसी की घोषणा के अनुसार, विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹39.55 करोड़) की इनामी राशि मिली. यह रकम 2022 विश्व कप की तुलना में चार गुना ज्यादा है और पुरुष विश्व कप 2023 की विजेता राशि से भी अधिक है. फाइनल हारने वाली दक्षिण अफ्रीका टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (₹19.77 करोड़) मिले, जबकि सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को ₹9.89 करोड़ का इनाम मिला.

उस सपने की जीत जो हर भारतीय फैन ने सालों से देखा

यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला गया था, और फाइनल की मेजबानी नवी मुंबई ने की. पूरे टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने अपनी चमक बिखेरी. देशभर में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है. यह सिर्फ मैदान की जीत नहीं, बल्कि उस सपने की जीत है जो हर भारतीय फैन ने सालों से देखा था.

