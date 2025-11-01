IND-W vs SA-W Final Pitch Report: नवी मुंबई में गेंदबाज या बल्लेबाज किसा होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

IND-W vs SA-W Final Pitch Report: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अपने अंत को आ गया है. इस इवेंट का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच कल यानी 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अपने अंत को आ गया है. इस इवेंट का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच कल यानी 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा. 8 साल के लंबे समय के बाद टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है. जबकि अफ्रीका की टीम पहली बार फाइनल खेलेगी. दोनों ही टीमों पर लगभग बराबर का प्रेशर होगा. लेकिन पिच किसका साथ देने वाली है. आइए जानते हैं कि गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहने वाला है.

डीवाई पाटिल स्टेडियम पिच रिपोर्ट

नवी मुंबई की डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए ही मददगार है. सेमीफाइनल में इस मैदान दोनों पारियों में 600 से अधिक रन बनाने थे. इस मैदान पर बल्लेबाजी करना और रन बनाना आसान माना जाता है. लेकिन शाम के समय यहां नमी भी देखने को मिलती है, ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करना चाहेंगे. वहीं स्पिनर्स को खेल के बीच में थोड़ी मदद मिलती है.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड

भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच अब तक 34 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 20 बार जीत हासिल की है. वहीं अफ्रीका की टीम सिर्फ 13 बार जीत सकी है. हालांकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. आंकड़ों गवाही दे रहे हैं कि भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री.

साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे और काराबो मेसो.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.