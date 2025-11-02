IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला

IND-w vs SA-w Final: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाना है. लेकिन बारिश के कारण मैच में देरी हो रही है और करीब दो घंटे तक इंतजार कर लिया गया है और टॉस भी नहीं हो पाया है.

बारिश पर आईसीसी का क्या है नियम?

बारिश के कारण फाइनल अपने तय समय पर नहीं हो सका है. लेकिन आईसीसी ने पहले ही फाइनल के लिए रिजर्स डे रख दिया था. लेकिन आज अंपायर्स मैच करवाने की पूरी मुमकिन कोशिश करने वाले है. अगर आज 20-20 ओवरों का भी मुकाबला नहीं पाता है, तो ही रिजर्व डे की ओर देखा जाएगा. रात 9.08 बजे तक बारिश रुकती है, तो 20-20 ओवरों का खेल संभव हो सकता है. वहीं अगर 20-20 ओवरों का खेल शुरू होने के बाद भी बारिश आती है, तो खेल रिजर्व डे पर ही चला जाएगा.

अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश?

आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल के लिए 3 नंवबर को रिजर्स डे रखा गया है. लेकिन अगर रिजर्व डे पर भी बारिश होती है, तो क्या होगा. ऐसे में अगर मुकाबला पूरा नहीं होता है, तो भारत और साउथ अफ्रीका दोनों को ही चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा और दोनों टीमें ट्रॉफी बांट लेगी. भारत और अफ्रीका दोनों ही टीमों ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ऐसे में दोनों ही टीमों पर बराबर प्रेशर होगा.

