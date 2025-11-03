IND-w vs SA-w Final Highlights: दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52 रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी

भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की. भारत ने महिला वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया और 140 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा किया.

भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की. दीप्ति शर्मा ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जिसमें उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने टीम को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई. यह जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास में यादगार साबित हुई. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर रोक दिया. इस जीत में दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन निर्णायक रहा.

पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़े

भारत के तरफ से ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की शानदार साझेदारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़े. मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुईं, लेकिन शेफाली ने क्रीज पर डटी रहकर 87 रन बनाए. मिडिल ऑर्डर में दीप्ति शर्मा ने 100 के स्ट्राइक रेट से 58 रन बनाए. विकेटकीपर ऋचा घोष ने 34 रन बनाए और भारत को अंतिम ओवरों में 298 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया. जेमिमा, हरमनप्रीत और अमनजोत कौर ने भी टीम को जरूरी रन दिए. दक्षिण अफ्रीका के लिए आयाबोंगा खाका ने 3 विकेट लिए.

दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन

गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. दीप्ति शर्मा ने 9.3 ओवर में 5 विकेट झटके और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया. शेफाली वर्मा ने 2 और श्री चरनी ने 1 विकेट लेकर टीम की जीत सुनिश्चित की. दक्षिण अफ्रीका ने 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 43.3 ओवर में 246 रन पर ढेर हो गई.

140 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वॉलवर्ट ने 101 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का रुख बदल गया. इस जीत के साथ भारत ने महिला वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया और 140 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा किया.

