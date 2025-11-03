IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान

Harmanpreet Kaur on ICC Trophy: कप्तान हरमनप्रीत कौर 52 साल में टीम इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलानी वाली पहली कप्तान बन गई हैं. फाइनल जीतने के बाद कौर साहिबा ने भी बड़ा बयान दिया है और अपनी खुशी जाहिर की है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला गया था. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 298 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसकी पीछा करते हुए अफ्रीका की टीम 45.3 ओवरों में 246 रन ही बना सकी और 52 रनों से मुकाबला गंवा दिया. 52 साल बाद टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की है. ऐसे में कप्तान हरमनप्रीत कौर 52 साल में टीम इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलानी वाली पहली कप्तान बन गई हैं. फाइनल जीतने के बाद कौर साहिबा ने भी बड़ा बयान दिया है और अपनी खुशी जाहिर की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

52 साल में पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत

महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से 52 साल पहले यानी 1973 में हुई थी. तब से लेकर अब तक टीम इंडिया ट्रॉफी से महरूम रही है. हालांकि साल 2005 और 2017 दो बार फाइनल खेल चुकी है और लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकी थी. लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 52 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम कर लिया है.

हरमनप्रीत ने दिया बड़ा बयान

हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, "मैं इस भीड़ के लिए बहुत आभारी हूं. वे अद्भुत रहे हैं. तमाम उतार-चढ़ावों में हमारा साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद और मेरे पिताजी को विशेष धन्यवाद - मैं उन्हें लगभग भूल ही गया था. हमारे चयनकर्ता, और घर वापस आये सभी लोग. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, उन तीन हार के बाद भी हमें हमेशा यही विश्वास था। हमने पिछले गेम के बाद इसके बारे में बात की थी. हम जानते थे कि इस टीम के पास चीजों को बदलने के लिए कुछ खास है. प्रत्येक सदस्य को श्रेय वे सकारात्मक रहे. ध्यान केंद्रित किया और दिन-रात सब कुछ दिया. यह टीम वास्तव में यहां रहने की हकदार है। जब लौरा और सुने बल्लेबाजी कर रहे थे तो वे वास्तव में अच्छे लग रहे थे. मैंने शेफाली को वहां खड़ा देखा और जिस तरह से उसने पहले बल्लेबाजी की. मुझे पता था कि यह उसका दिन था. मेरे दिल ने कहा उसे एक बार दे दो. मैं अपनी हिम्मत से गया. मैंने उससे पूछा कि क्या वह तैयार है और उसने तुरंत हां कहा."

उन्होंने आगे कहा, "वह हमेशा गेंद से योगदान देना चाहती थी और उस ओवर ने हमारे लिए सब कुछ बदल दिया। जब वह पहली बार टीम में शामिल हुई. तो हमने उससे कहा कि उसे दो या तीन ओवर फेंकने की आवश्यकता हो सकती है. उसने कहा, अगर आप मुझे गेंद देंगे तो मैं टीम के लिए दस गेंद फेंकूंगी!" वह कितनी आश्वस्त है. वह निडर, सकारात्मक और टीम के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है. आज की पिच बहुत अलग थी. बारिश और ऊपरी परिस्थितियों ने इसे मुश्किल बना दिया था. हम जानते थे कि फाइनल में 290 का कुल स्कोर संघर्षपूर्ण था. फाइनल हमेशा दबाव के साथ आता है. दक्षिण अफ्रीका को श्रेय, उन्होंने शानदार खेल दिखाया. लेकिन अंत में, जब वे थोड़ा घबरा गए, तो हमने उस पल का फायदा उठाया, महत्वपूर्ण विकेट लिए और खेल को अपनी ओर मोड़ दिया. बहुत ही खास. प्रत्येक विश्व कप में हम एक टीम के रूप में इस बारे में बात करेंगे कि उस अंतिम रेखा को पार करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है. अमोल सर के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में हमने बहुत कड़ी मेहनत की है."

