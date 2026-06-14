IND-W vs PAK-W Live: मंधाना और घोष की तूफानी पारी, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दिया 171 रनों का लक्ष्य

IND-W vs PAK-W Live: भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला बर्मिंघम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 171 रनों का लक्ष्य दिया है.

भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला बर्मिंघम में खेला जा रहा है. इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 170 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. हालांकि, टीम इंडिया की शुरुआत काफी निराशजनक रही थी, क्योंक टीम ने सिर्प 18 रनों पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर स्मृति मंधाना ने पारी को संभाला और एक शानदार शतकीय पारी खेली. इतना ही नहीं, मंधाना ने हरमनप्रीत के साथ मिलकर 91 रनों की पार्टनरशिप भी निभाई. उसके बाद अंत में ऋचा घोष ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

मंधाना और घोष की तूफानी पारी

पाकिस्तान के खिलाफ स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 68 रनों की शानदार पारी खेली. इसके साथ ही मंधाना ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार फिफ्टी प्लस स्कोर भी कर लिया है और ऐसा करने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. मंधाना के बाद ऋचा घोष ने अपने स्टाइल में पारी का अंत किया. उन्होंने 17 गेंदों में 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 34 रनों की धुआंधार पारी खेली और टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया है.

T20 वर्ल्ड कप में IND-W के लिए सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

5 - मिताली राज (23 पारियां)

5 - हरमनप्रीत कौर (34 पारियां)

5 - स्मृति मंधाना (26 पारियां)*

3 - पूनम राउत (15 पारियां)

T20 वर्ल्ड कप में IND-W के सबसे बड़े स्कोर

194/5 बनाम NZ, प्रोविडेंस, 2018

172/3 बनाम SL, दुबई, 2024

170/6 बनाम PAK, बर्मिंघम, 2026*

167/8 बनाम AUS, प्रोविडेंस, 2018

167/8 बनाम AUS, केप टाउन, 2023

T20 वर्ल्ड कप में IND-W के लिए सबसे ज्यादा रन

762- हरमनप्रीत कौर*

726- मिताली राज

592- स्मृति मंधाना

408- जेमिमा रोड्रिग्स

375- पुनम राऊत

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए शेफाली वर्मा 6, स्मृति मंधाना 68, जेमिमा रोड्रिग्स 1, हरमनप्रीत कौर 36, भारती फुलमली 1, ऋचा घोष 34, दीप्ति शर्मा ने नाबाद 12 रन और श्रेयंका पाटिल नाबाद 1 रन बनाया.

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