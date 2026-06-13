IND-W vs PAK-W Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 14 जून को खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच, जानें कब और कहां देखें लाइव

IND-W vs PAK-W Live Streaming: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच बर्मिंघम में मुकाबला खेला जाएगा.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच बर्मिंघम में मुकाबला खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार पूरी दुनिया करती है और इस बार भी फैंस मुकाबला देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की टीम पाकिस्तान पर दबदबा बनाए हुए और इस बार भी ऐसा करने की उम्मीद है. लेकिन हर बार की तरह दोनों देशों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि इस मैच को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं और यहां लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स भी जान सकते हैं.

कब खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान मुकाबला?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 14 जून को भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है.

कितने बजे खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाना हैं और इसका टॉस 6.30 बजे होगा.

कहां खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाना है.

टीवी पर कहां देखें भारत और पाकिस्तान मुकाबला?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले भारत में स्टार्स स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाए जाएंगे. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला टीवी पर स्टार्स स्पोर्ट्स 1, स्टार्स स्पोर्ट्स 1 एचडी, स्टार्स स्पोर्ट्स 2, स्टार्स स्पोर्ट्स 2 एचडी, स्टार्स स्पोर्ट्स 3 और स्टार्स स्पोर्ट्स 3 एचडी पर लाइव देख सकते हैं.

कहां होगी भारत और पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स जियोहॉटस्टार के पास हैं. ऐसे में फैंस मोबाइल और लैपटॉप पर जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीमें

टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव.

पाकिस्तान- फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग और तस्मिया रुबाब.

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